So läuft der Aufbau fürs Stadtschützenfest

Garbsen Garbsen - So läuft der Aufbau fürs Stadtschützenfest Das Zelt steht schon, die Schausteller bauen ihre Buden auf: Die Vorbereitungen für das erste Stadtschützenfest Garbsen in Meyenfeld sind weit fortgeschritten. Am Freitag kann die Party starten.

Am Freitag beginnt in Meyenfeld das erste Stadtschützenfest in Garbsen. Quelle: Anke Lütjens/Gerko Naumann