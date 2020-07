Auf der Horst/Berenbostel

Nur einmal muss Betreuerin Astrid Peiser-Timm kurz eingreifen. „Hey, grüne Gruppe, bitte nicht unter die Roten mischen“, ruft sie. Die Kinder wissen sofort, was gemeint ist – und stellen sich wie geübt in ihren nach Farben getrennten Einheiten auf. Alle tragen Armbänder, die sie eindeutig als Mitglied der roten oder grünen Gruppe ausweisen. Diese kurze Szene zeigt: Vieles läuft wegen der Corona-Pandemie etwas anders als gewohnt in diesen Sommerferien in Garbsen.

Lesen Sie auch: Das sind die neuen Corona-Regeln in den Jugendzentren

Anzeige

Gerade deswegen sind viele Eltern dankbar, dass überhaupt eine Betreuung angeboten wird, sagt Alexander von der Heydt vom Team Jugend und Integration. „Das Angebot richtet sich vor allem an die Eltern, die berufstätig sind“, sagt er. Die verlässlichen Betreuungswochen heißen in Garbsen Villa Kunterbunt. Die Aktion ist in diesem Jahr erstmals ins Freizeitheim im Stadtteil Auf der Horst verlegt worden. „Hier gibt es einfach mehr Platz, um die Gruppen voneinander zu trennen“, begründet von der Heydt diesen Schritt.

Weitere HAZ+ Artikel

Grüne Gruppe vor rotem Fahrzeug: Die Betreuer Christoph Dähling und Astrid Peiser-Timm bedienen sich im Spielmobil. Quelle: Gerko Naumann

In den fünf Wochen der Villa Kunterbunt werden 80 Jungen und Mädchen betreut. Das sind weniger als in den Vorjahren, in denen es bis zu 150 waren. Trotzdem sind damit alle vorhandenen Plätze belegt, damit sich nicht zu viele Kinder gleichzeitig im Freizeitheim aufhalten. „Mindestens eine der drei Gruppen ist zudem fast immer zu einem Ausflug unterwegs“, sagt von der Heydt. Überhaupt verbringen Kinder und Betreuer möglichst viel Zeit im Freien und kommen fast nur zum Essen ins Gebäude.

Kinder essen in Schichten

Die Ausgabe der Mahlzeiten ist ebenfalls neu organisiert worden. Abla Bachir, die außerhalb der Ferien Essen in der Mensa des benachbarten Gymnasiums ausgibt, übernimmt diese wichtige Aufgabe. Dabei steht sie hinter eine Scheibe aus Plexiglas. „Gegessen wird in den Gruppen in unterschiedlichen Räumen und in Schichten“, berichtet von der Heydt, der ergänzt: „Wir setzen die Corona-Regeln sehr genau um.“ Gemeint ist: Sogar strenger als es die aktuelle Pandemie-Verordnung des Landes Niedersachsen verlangt. Demnach dürften sich mittlerweile schon wieder Gruppen mit bis zu 50 Kindern gleichzeitig treffen. „Unser Ferien-Konzept stand zu dem Zeitpunkt aber schon, deshalb setzen wir es jetzt auch um“, erklärt von der Heydt. Mit den Regeln hätten die Kinder kaum Probleme, weil ihnen vieles schon aus der Schule bekannt sei.

Kiara (9) bastelt eine Hand im Grusellook, Jugendleiterin Maja (16) gibt Tipps. Quelle: Jutta Grätz

Das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes ist im Gebäude Pflicht, die Anzahl der Kinder und Jugendliche, die sich gleichzeitig im Haus der Jugend aufhalten dürfen, ist begrenzt: Neue Spielregeln gelten auch im Jugendtreffpunkt an der Dorfstraße in Berenbostel. „An unserer Sommerferien-Kreativwoche dürfen in diesem Jahr nur acht Kinder teilnehmen“, erklärt Michael Anklamm, der das Angebot betreut.

Maske darf zum Basteln runter

Der 37-jährige Sozialpädagoge kontrolliert im großen Gruppenraum die Abstandsregeln der Jungen und Mädchen, achtet darauf, ob die Tische weit genug auseinander gerückt sind. An einem sitzt die neunjährige Kiara und fädelt konzentriert kleine bunte Gummiringe, sogenannte Loops, aneinander. „Das wird eine Hand im Grusellook“, sagt sie zu Jugendleiterin Maja (16), die ihr Tipps gibt. „Die trage ich dann an Halloween.“ Zum Basteln darf Kiara den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.

Die verlässliche Betreuung sei gefragt, so Anklamm: Alle drei Workshops, die er in den Sommerferien anbietet, sind ausgebucht, etwa das Angebot zum Umgang mit Medien und eine Escape-Woche rund um einen rätselhaften Raum. Die Kinder kommen aus ganz Garbsen – von Havelse bis Osterwald.

Bei der Mädchenaktionswoche basteln die jungen Teilnehmerinnen mit ausreichend Abstand. Quelle: Gerko Naumann

Eine weitere Gruppe, ausschließlich Mädchen, trifft sich derzeit unter der Leitung von Christine Trapphagen-Deneche am Spieletreff im Märchenviertel in Garbsen-Mitte. Wobei das Wort „am“ entscheidend ist: „Die Kinder dürfen derzeit nicht ins Gebäude, sie halten sich nur im Freien auf“, sagt die Mitarbeiterin des Teams Jugend und Integration. Das tut dem Spaß aber überhaupt keinen Abbruch. Gut gelaunt basteln die Mädchen unter einem Vordach – wenn sie nicht ohnehin gerade einen Ausflug unternehmen.

Infos über freie Plätze im Ferienprogramm gibt es online auf www.ferienprogramm-garbsen.de.

Zur Galerie Etwa 80 Kinder nehmen in diesem Jahr an der Ferienbetreuung Villa Kunterbunt teil. Wegen der Corona-Pandemie dürfen sie sich nur in kleinen Gruppen treffen, was den Spaß aber nicht mindert.

Von Gerko Naumann und Jutta Grätz