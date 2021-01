Berenbostel

Eigentlich läuft bei Möbel Hesse in diesen Tagen fast alles so ab, wie immer zu dieser Jahreszeit. Die Weihnachtsdekoration wird nach und nach abgebaut, dafür rücken Pflanzen, Gartenmöbel und Grills in den Vordergrund. Die beiden wichtigsten Bestandteile für den Erfolg des Unternehmens aus Berenbostel fehlen aber: die Kunden und ein Großteil der Mitarbeiter.

Womit sind die Angestellten beschäftigt, die derzeit nicht in Kurzarbeit sind? Und was passiert hinter den Kulissen, solange das Geschäft aufgrund des verlängerten Corona-Lockdowns geschlossen bleiben muss? Wir haben uns bei einem Rundgang mit Vertriebsleiter Oliver Bosch in dem Möbelhaus umgesehen.

Bosch will die politisch Verantwortlichen für den erneuten Lockdown nicht direkt kritisieren. Sein Verständnis hält sich jedoch in Grenzen, da die Infektionsgefahr für Kunden und Mitarbeiter in dem weitläufigen Gebäude aus seiner Sicht sehr gering ist. „Wir haben hier so viel Platz, genau 52.600 Quadratmeter. Und wir haben von Anfang an alle Hygieneauflagen erfüllt, oft schon bevor sie verpflichtend wurden“, sagt Bosch, der eine FFP2-Maske trägt.

Lockdown im Januar tut richtig weh

Und dennoch ist das Möbelhaus seit Mitte Dezember geschlossen, wie bereits von Mitte März bis Mitte Mai 2020. Immerhin: Das wichtige Geschäft vor Weihnachten war zu diesem Zeitpunkt schon weitestgehend abgeschlossen, sagt Bosch. Die wegfallenden Einnahmen im Januar tun allerdings richtig weh. „Das ist im Durchschnitt vom Umsatz her der beste oder zweitbeste Monat des Jahres“, sagt Bosch.

Juniorchef Moritz Hesse (links) und Vertriebsleiter Oliver Bosch hoffen, dass das Möbelhaus bald wieder öffnen darf. Quelle: Gerko Naumann

Ihm und seinen Kollegen bleibt derzeit nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die Infektionszahlen weiter sinken, damit der Lockdown nicht noch weiter verlängert werden muss. „Wir planen damit, am 14. Februar wieder öffnen zu dürfen. Natürlich haben wir notfalls einen Plan B, C und D. Aber es gibt eben auch Artikel, die nur zu einer bestimmten Saison nachgefragt werden“, sagt Bosch.

Was der Vertriebsleiter damit meint, zeigt ein Blick in die frisch dekorierte Gartenwelt des Möbelhauses. Dort haben Leiterin Carina Mankowski und ihre Kollegen eine Bar und Strandkörbe aufgebaut, die neue Kollektion der Garten- und Terrassenmöbel steht bereit. Also genau die Ware, für die sich Kunden erfahrungsgemäß im Frühjahr interessieren. „Bestellt haben wir die Ware für das Frühjahr 2021 schon im Sommer 2020“, berichtet Mankowski. Für ihre Abteilung sei eine Wiedereröffnung spätestens Anfang März besonders entscheidend. „Das ist die Zeit, in der die Menschen über Anschaffungen für ihren Garten entscheiden.“

Keine Kurzarbeit für die Auszubildenden

Mankowski ist bei Möbel Hesse nicht nur für das Gartencenter, sondern auch für die Betreuung der 16 Auszubildenden zuständig. Die können von den Arbeitgebern nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Der Alltag hat sich dennoch eindeutig verändert, berichtet die 19-jährige Hülya Dogan, die ihr zweites Lehrjahr zur Einzelhandelskauffrau absolviert. „Mir fehlt der direkte Kontakt zu den Kunden, dadurch lernt man viel“, sagt sie.

Ihrer Kollegin Paula Joseph (21, angehende Kauffrau für Marketingkommunikation) fehlen vor allem die Kollegen, die im Homeoffice oder in Kurzarbeit sind. „Wir versuchen, so gut es geht weiterzuarbeiten“, sagt sie. „Aber es ist schon ungewohnt, wenn das ganze Haus so leer ist.“

Möbel Hesse ist im zweiten Lockdown noch bis mindestens Mitte Februar geschlossen. Quelle: Gerko Naumann

Neben der praktischen Ausbildung im Möbelhaus läuft für die jungen Frauen natürlich auch die Berufsschule weiter. An den Unterricht von zu Hause aus hat sich Duran längst gewöhnt. „Es ist schwerer geworden, den Lehrern Fragen zu stellen. Aber die Videokonferenzen funktionieren gut“, sagt sie. Das hört Vertriebsleiter Bosch gern. Schließlich hat Möbel Hesse im vergangenen Sommer so viele Azubis eingestellt wie noch nie und will „so viele wie möglich übernehmen.“

Im Lager kommt der Lockdown später an

Das gilt auch für die jungen Leute, die im Lager und in der Warenausgabe tätig sind. Dort sind prozentual wohl noch die meisten Mitarbeiter vor Ort, sagt der Logistikleiter Frank Mechnig. Und das hat einen Grund. „Bei uns wirkt sich der Lockdown erst etwa sechs Wochen später aus als in anderen Abteilungen, das war schon im Frühjahr so“, berichtet er.

Maler Marek Laban sorgt im Lockdown für einen frischen Anstrich. Quelle: Gerko Naumann

Der Grund für dieses Phänomen sind die Lieferfristen für Möbel, die meist eben bei etwa vier bis sechs Wochen liegen. Diese sind nun fast abgelaufen seit Beginn der Schließung des Möbelhauses. Die Ware ist ausgeliefert beziehungsweise abgeholt worden. Ein Teil der Mitarbeiter, die jetzt noch zwischen den fast elf Meter hohen Regalen im Einsatz sind, wird sich also bald ebenfalls auf Kurzarbeit einstellen oder Resturlaub nehmen müssen.

Die Warenausgabe für die Kunden bleibt allerdings durchgehend geöffnet, sagt Mechnig. Einen vollständigen Onlineshop bietet Hesse zwar nicht an, dafür aber das Prinzip „Click & Collect“. Das bedeutet: Interessierte suchen sich im Internet etwas aus, das gilt jedoch nur für einen Teil des Sortiments. Das Gekaufte holen sie dann selbst an einem Wareneingang ab. „Wir bringen die Ware bis zum Tor, einen direkten Kontakt zwischen unseren Leuten und Kunden gibt es nicht“, erklärt der Logistikleiter.

Viele geben mehr Geld für Möbel aus

Auch wegen solcher Regelungen hat es Möbel Hesse im Vergleich zu anderen Branchen – etwa Gastronomen – nicht ganz so hart getroffen, sagt Bosch am Ende des Rundgangs. Gerade in der Zeit zwischen den Lockdowns habe die Möbelbranche durchaus profitiert, so der langjährige Hesse-Mitarbeiter. „Es ist doch so: Die Menschen geben keinen Geld für Urlaub, den Restaurant- oder Theaterbesuch aus. Dafür sind sie mehr zu Hause. Das haben viele genutzt, um ihr Heim aufzuwerten. Das ist gut für uns.“

Von Gerko Naumann