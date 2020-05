Havelse/Garbsen-Mitte

An der IGS Garbsen laufen derzeit die Abiturprüfungen. Die Schule ist in diesem Jahr die einzige in Garbsen, in der dieser Schulabschluss gemacht wird. Das Johannes-Kepler-Gymnasium in Auf der Horst und das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel haben wegen der Umstellung von G8 auf G9 – also zurück auf das Abitur nach 13 Jahren – in diesem Jahr keine Abiturjahrgänge. Die Vorbereitungen auf die Prüfungen waren für die jungen Leute wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie erheblich komplizierter als ohnehin schon. Die 19-jährige IGS-Schülerin Anna Jarczak aus Stöcken berichtet uns im Interview über quälende Ungewissheit und geplatzte Mädchenträume.

Guten Morgen, Frau Jarczak. Sie sind bestimmt mitten im Abiturstress, oder? Wo lernen Sie denn gerade?

Meine erste Prüfung in Geschichte habe ich schon hinter mir, die ist zum Glück gut gelaufen. Seit einigen Wochen komme ich jeden Tag schon vor 8 Uhr in die Schule und lerne bis etwa 16 Uhr in der Bibliothek. Das fällt mir deutlich leichter, als mich zu Hause allein an den Schreibtisch zu setzen. Wenn mein Bett in der Nähe ist, kann ich mich nicht so leicht motivieren (lacht).

Wie schwierig muss ich mir das Lernen in Corona-Zeiten vorstellen?

Einige behaupten, wir hätten ja sogar mehr Zeit zum Lernen gehabt, weil der Unterricht teilweise ausgefallen ist. Das sehe ich ganz anders. In den ersten Wochen der Pandemie war an Lernen kaum zu denken. Das Schlimmste war die Ungewissheit, wie es in Zukunft weitergehen soll. Wir wussten ja nicht mal, ob die Prüfungen überhaupt stattfinden können. Deshalb hätten sich viele meines Jahrgangs auch eine andere Lösung für das Abitur gewünscht.

Welche wäre das gewesen?

Eine Regelung, in der die Prüfungen freiwillig sind. Wer seine Note aufbessern will, hätte die Klausuren schreiben dürfen. Für die übrigen Schüler wäre eine Durchschnittsnote aufgrund der bisherigen Leistungen in der Schulzeit errechnet worden. Das wäre fair gewesen.

IGS-Schulleiter Andreas Hadaschik hat von einem „ganz besonderen Druck“ gesprochen, unter dem Ihr Jahrgang steht. Würden Sie das auch so sehen?

Ich würde schon sagen, dass wir deutlich mehr Stress haben, als ohnehin schon vor so wichtigen Prüfungen. Mitten in dieser Phase müssen wir uns auch noch an völlig neue Regeln und Konzepte zur Bekämpfung der Corona-Krise gewöhnen. Das macht es für uns schwieriger als für alle anderen Jahrgänge vor uns.

Wie laufen die Prüfungen unter den neuen Krisen-Bedingungen ab? Worauf müssen Sie sich einstellen?

Die Lehrer und die Schulleitung haben sich viel Mühe gegeben, die Regelungen zu beachten. Alle Schüler wurden mehrfach gefragt, ob sie auch wirklich gesund sind – vor, während und nach der Prüfung. Uns wurde freigestellt, ob wir während der Klausur eine Maske tragen wollen, die meisten haben das auch getan. Abstand halten und Hände desinfizieren ist ja sowieso schon zur Normalität geworden.

Der Abiball, Partys und der gemeinsame Urlaub mit Freunden werden in diesem Jahr aller Voraussicht nach ausfallen. Wir traurig sind Sie darüber?

Sehr traurig. Ich habe zwei ältere Geschwister. Bei denen habe ich mitbekommen, dass genau diese Wochen die schönsten ihrer Schulzeit waren. Außerdem wäre es auch die Möglichkeit gewesen, sich von Menschen zu verabschieden, mit denen man viel Zeit verbracht hat und die man in Zukunft nicht mehr so oft sehen wird. Gerade der Ball ist natürlich ein absoluter Mädchentraum. Ich hatte zum Beispiel schon lange eine genaue Vorstellung darüber, wie mein Kleid für diesen Anlass aussehen soll. Das wird uns jetzt alles genommen.

Mal ganz unabhängig von Corona: Was haben Sie für Ihre Zukunft geplant?

Da hatte ich schon konkrete Ziele. Ich möchte vorübergehend nach Polen ziehen, um dort zu studieren. Soziale Arbeit oder etwas im Bereich Pädagogik. Vielleicht werde ich selbst mal Lehrerin. Ob das in diesen Zeiten alles so klappt, wie ich es mit vorgenommen habe, weiß ich noch nicht.

Von Gerko Naumann