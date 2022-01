Auf der Horst

Keine Schwimmkurse für die Jüngsten, kaum Trainingszeiten für die Leistungsschwimmer, verschobene Wettkämpfe, über Monate geschlossene Schwimmbäder: Der Schwimmverein Garbsen leidet zunehmend unter der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen. Diese haben für den Verein zunehmend auch Konsequenzen für die Mitgliederzahlen: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren fast 400 Mitglieder verloren“, berichtet der Vorsitzende Markus Böger. „Waren es Ende 2019 noch 1021 Mitglieder, sind es aktuell 621, davon 120 Kinder und Jugendliche.“ Der Vater von drei schwimmbegeisterten Kindern hatte das Amt im Sommer 2021 von Sascha Hausmann übernommen.

Insbesondere der Schwimmunterricht leide unter der Pandemie. Das Hallenbad und das Lehrschwimmbecken an der Osterbergschule in Altgarbsen waren monatelang wegen der Corona-Lage geschlossen. Und das Anfängerschwimmen, also die Grundkurse für das Seepferdchen-Abzeichen, standen schon vor der Pandemie still. Im Lehrschwimmbecken waren Legionellen entdeckt worden.

Lange Warteliste, kurze Trainingszeiten

Seit ein paar Wochen laufe endlich wieder ein Anfängerkurs. „Unsere Wartelisten sind lang, und unsere Wasserzeiten, die uns die Stadt bereitstellt, viel zu kurz.“, sagt Böger. Dem Verein stehen an vier Wochentagen insgesamt 13 Stunden zur Verfügung – und keine Trainingszeiten im neu eröffneten Badepark in Berenbostel. Der Bedarf dagegen sei riesig: Aktuell gebe es in den Anfängerkursen 35 Plätze, aber 105 Anmeldungen. „Jeder in Garbsen soll schwimmen lernen können“, sagt Böger. „Wegen der langen Lockdowns gibt es aber einen regelrechten Stau, viele Schwimmanfänger warten noch auf den Start ihrer Kurse.“

Sorgen bereiten ihm und den 21 Trainern des Vereins die aktuell hohe Anzahl der Nichtschwimmer auch bei Schulkindern. Denn die Zahl der Kinder, die nicht schwimmen können, ist im Vergleich zu vor der Pandemie deutlich gestiegen. Das ist eines der Ergebnisse einer Befragung der Region Hannover von Eltern anlässlich der Schuleingangsuntersuchungen. Im Einschulungsjahrgang 2020/2021 gab es bis zum Beginn der Corona-Pandemie 36,8 Prozent Nichtschwimmer, 2021/2022 sind es 51,2 Prozent. Auch die Absolventen des ersten Schwimmabzeichens gingen zurück. Beim Einschulungsjahrgang 2020/2021 bis zum Beginn Pandemie hatten es 20,9 Prozent erreicht, aktuell sind es nur noch 10,3 Prozent.

Auch die Öffnungszeiten für Frühschwimmer und andere Sportler im Hallenbad Planetenring haben sich im Zuge der Corona-Pandemie geändert – und es gilt die 2G-plus-Regel. Quelle: Jutta Grätz

Kooperation mit Schulen geplant

„Und wer das Seepferdchen hat, kann noch längst nicht sicher schwimmen, das lässt sich nur trainieren“, ist Böger überzeugt. Und auch ein Feriencrashkurs sei vermutlich nicht sehr nachhaltig. Das sei kein neues Phänomen, aber durch die Corona-Pandemie noch verschärft worden. Das haben auch Lehrer an Garbsener Schulen beobachtet. „Da wollen wir gegensteuern“, kündigt Böger an. Der Schwimmverein plant dazu auch zwei neue Kooperationen: mit der Oberschule in Berenbostel und der Grundschule Garbsen-Mitte.

Mit den kurzen Hallenzeiten kämpfen auch die Leistungsschwimmer, die seit einigen Wochen ihren Trainingsbetrieb im Hallenbad wieder aufgenommen haben. „Die wenigen Trainingsmöglichkeiten und fast komplett abgesagten Wettkämpfe schlagen sich deutlich in der Motivation vieler Sportler nieder“, hat der Vorsitzende beobachtet. Zudem hätten Schwimmer in anderen Kommunen, etwa in Hannover am Sportleistungszentrum, durchgängig trainieren können – ein klarer Vorteil für die künftigen Wettkämpfe. Und durch die vielen Austritte fielen langfristig auch Ehrenamtliche weg – von den sogenannten Beckenrandhelfern bis zu Trainern.

Weitere massive Einschränkungen für die Schwimmer fürchtet Böger mit Blick auf diegeplante Sanierung des Hallenbades. Starten sollen die Arbeiten 2023, für eineinhalb Jahre ist das Bad während der Bauarbeiten dann geschlossen. „Ende des Jahres ist hier Schluss mit dem Training, darauf müssen wir uns vorbereiten.“ Sein Verein bringe gern Ideen ein, aber auch Wünsche und Bedarfe für ein künftiges Bäderkonzept. „Wir sind gesprächsbereit und möchten uns dazu mit der Stadt an einen Tisch setzen – und sehr gern im Badepark einen Wettkampf ausrichten.“

Von Jutta Grätz