„Hast du die Aufgaben schon erledigt?“: Diese Frage liest Greta Söderberg momentan häufig in Chats mit ihren Freunden. Die Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) hat zu Beginn der Schulschließung wegen der Corona-Krise vor zwei Wochen von ein paar Lehrern umfangreiche Aufgaben zugeschickt bekommen. Da deren Bearbeitung auf Anweisung der Schulleitung aber ausdrücklich freiwillig ist, ist es für die 16-Jährige nicht einfach, sich zu motivieren.

Greta Söderberg (16) bearbeitet in ihrem Zimmer die Aufgaben, die ihr Lehrer während der Schulschließung geschickt haben. Quelle: Greta Söderberg

Es fühlt sich an wie Ferien

„Als Langschläferin fällt es mir schwer, ordentlich aus dem Bett zu kommen und mich da wirklich hinzusetzen und dran zu arbeiten“, so die Elftklässlerin lachend. Die richtige Routine müsse sich erst einpendeln. „Ich kann das bisher noch gar nicht richtig realisieren. Abgesehen davon, dass man sich nicht mit Freunden treffen darf, fühlt es sich an, als hätte ich Ferien“, sagt Greta.

Die Zwangspause führt auch für Nicole Käfer zu einer Ungewissheit. Die 14-Jährige geht in die neunte Klasse des GSG. „Am Anfang habe ich noch gedacht: „Yeah, schulfrei“, aber dann ist mir klar geworden, dass damit unsere Bildung vorübergehend gestoppt wird und ich habe Angst, dass mir der Schulstoff später im Beruf fehlen könnte“, so die 14-Jährige. Da sie noch keinen konkreten Berufswunsch hat, möchte sie sich auch weiterhin durch gute Leistungen ihre Möglichkeiten offen halten.

Nicole Käfer (14) geht in die neunte Klasse am Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel. Quelle: Nicole Käfer

Derzeit kann sich keine der beiden Schülerinnen vorstellen, dass die Schulen nach den Osterferien wieder geöffnet werden. Sicher sind sie sich jedoch, dass der Unterricht von zu Hause besser und vor allem digitaler ablaufen sollte. „Livestreams und Videokonferenzen halte ich in Zukunft für eine gute Lösung“, sagt Nicole, die wie Greta Aufgaben zugeschickt bekommen hat. Bisher sei der Aufwand dafür eher überschaubar.

Die gewonnene Zeit wollen sie jedoch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Während Greta, die in ihrer Freizeit in der Big Band Berenbostel singt, für ihre Zukunft als Musikerin üben will, widmet sich Nicole ihrem journalistischen Hobby bei der Schülerzeitung „SchollZ“. „Wir machen eine Sonderausgabe über das Coronavirus. Hierbei werde ich einige Interviews mit Freunden aus dem Ausland machen, um zu gucken, wie extrem die Lage dort ist“, sagt sie.

Hin und her beim Abitur verunsichert

Besonders von der Schulschließung betroffen sind die Abiturjahrgänge, denn ihre Abschlussprüfungen wurden um drei Wochen in den Mai verschoben. „Es steht immer noch im Raum, ob die Prüfungen nicht vielleicht abgesagt werden. Das verunsichert mich sehr“, sagt Kira Engelhardt. Die 18-Jährige ist Abiturientin an der IGS Garbsen und würde in ihren Leistungskursen Mathe, Physik und Erdkunde, sowie in den Grundkursen Chemie und Englisch geprüft werden.

Kira Engelhardt (18) hätte eigentlich im April ihre Abiturklausuren geschrieben - seit der Corona-Krise haben sich die Termine und damit auch ihr Lernrhythmus völlig verändert. Quelle: Kira Engelhardt

Wird das Abitur abgesagt, würde ihre Abschlussnote aus den Noten der vergangenen vier Halbjahre ermittelt werden. Sie hält diese Lösung zwar für gerecht, lieber wäre es ihr aber, die Prüfungen zu absolvieren. „Die Prüfungssituation bereitet einen gut auf das Studium vor und es ist sicherlich nicht verkehrt, sich mit dem ganzen Stoff noch einmal intensiv auseinanderzusetzen“, sagt sie mit Blick auf ein eventuelles Physikstudium. Bisher bleibt sie jedoch optimistisch, ihr Abitur schreiben zu können und sieht die Situation positiv. „Ich habe wegen der Corona-Maßnahmen viel Zeit, um zu lernen. Während andere Langeweile haben, weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe“, so Kira.

Die Lernroutine müsse sie sich aber erst wieder aufbauen, da sich durch die zeitliche Verschiebung der Prüfungen auch die Reihenfolge der Klausuren geändert hat. „Ich hatte eigentlich schon mit Chemie angefangen, doch jetzt ist Mathe meine erste Klausur“, sagt sie. Wichtige Inhalte habe die Abiturientin wegen der vorzeitigen Schulschließung zum Glück nicht verpasst. Traurig ist sie allerdings über den Entfall der Mottowoche, die den feierlichen Abschied eines jeden Abiturienten bedeutet.

Schüler diskutieren über vorzeitige Notenvergabe

Ein Thema, das seit ein paar Tagen heiß unter Schülern diskutiert wird, ist die vorzeitige Notenvergabe nach den Osterferien. „Bisher bin ich mit meinen Noten ganz zufrieden, daher mache ich mir da keine Sorgen“, sagt Nicole, gibt aber zu bedenken, dass es auch Mitschüler gibt, die sich noch verbessern wollten.

Auch Greta hätte kein Problem mit vorzeitigen Noten, kann jedoch auch unzufriedene Zwölftklässler verstehen, bei denen die Noten in das Abitur zählen würden. „Es muss doch auch Alternativen geben, wie zum Beispiel benotete Projekte oder Hausarbeiten, die von zu Hause aus erledigt werden könnten“, schlägt die 16-Jährige vor.

