Garbsen

Das sind gute Nachrichten für Schwimmer in Garbsen: Der Badepark in Berenbostel bietet ab dem neuen Jahr erweiterte Öffnungszeiten an und ist dann auch sonntags geöffnet. Zudem ist für das neu eröffnete Schwimmbad an der Ludwigstraße in den Weihnachtsferien eine besondere Öffnungszeit geplant.

Badepark öffnet künftig auch sonntags

Am Freitag, 24. Dezember, und an den beiden Weihnachtsfeiertagen ist der Badepark zunächst geschlossen, ebenso am Freitag, 31. Dezember, und am Neujahrstag. Nach den Festtagen können Garbsenerinnen und Garbsener von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, am Sonntag, 2. Januar, sowie von Dienstag bis Sonntag, 4. bis 9. Januar, jeweils von 11 bis 17 Uhr schwimmen gehen.

Nach dem Ende der Schulferien hat der Badepark zusätzlich zu den beiden Tagen Freitag und Sonnabend auch am Sonntag geöffnet. Schwimmer können das Bad damit freitags von 13.30 bis 19 Uhr und am Wochenende an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr nutzen.

Hallenbad bleibt zwischen den Jahren geschlossen

Das Hallenbad am Planetenring hat dagegen vom 24. Dezember bis zum 2. Januar durchgehend geschlossen. Ab Montag, 3. Januar, gelten die bereits bekannten Öffnungszeiten für Frühschwimmer – und zwar jeweils montags bis mittwochs und freitags von 6 bis 8 Uhr sowie donnerstags für alle Schwimmerinnen und Schwimmer von 15 bis 19 Uhr.

Für die Nutzung der städtischen Turn- und Sporthallen gilt indes eine sogenannte Weihnachts- und Neujahrsruhe. „Der Grund ist das aktuelle Infektionsgeschehen, gerade auch im Hinblick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante“, teilt Stadtsprecher Benjamin Irvin mit. Dies bedeutet, dass alle Hallen vom 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar für den gesamten Sportbetrieb gesperrt sind. „Mehrere benachbarte Städte haben den Hallenbetrieb über Weihnachten und Neujahr ebenfalls eingestellt“, berichtet der Stadtsprecher.

Das Team der Bibliothek steht auch zwischen den Feiertagen für die Besucher bereit und bietet einen Bestell- und Abholservice an. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Bürgerbüro pausiert Heiligabend und Silvester

Das Bürgerbüro, das Standesamt sowie die weiteren städtischen Einrichtungen im Rathaus haben lediglich am Freitag, 24. Dezember, und am Freitag, 31. Januar, geschlossen. Auch die Bibliothek ist an diesen beiden Tagen und wie üblich montags nicht geöffnet.

Die Musik- und Kunstschule geht zeitgleich zu den Schulferien bis einschließlich Freitag, 7. Januar, in die Winterpause. Und das Stadtarchiv in Horst hat vom 24. Dezember bis Neujahr geschlossen.

Von Jutta Grätz