Carsten Clemens steckt das Thermometer in den dampfenden Reis. Dann liest er die Temperatur auf einem Tablet-Computer ab. „Das machen wir dreimal am Tag“, erklärt der Betriebsleiter der Mensa am Campus Maschinenbau in Garbsen. „Zur Qualitätssicherung.“ Es ist Freitag, 13 Uhr, und und an der Essensausgabe wird es so langsam ruhiger. „Freitags ist hier immer etwas weniger los“, sagt Clemens, der seit der Eröffnung des Campus Maschinenbau das 14-köpfige Mensateam leitet.

650 Essen gehen pro Tag raus

Rund 650 Essen werden hier am Tag über den Tresen gereicht – Tendenz steigend, denn bislang sind noch nicht alle Institute nach Garbsen gezogen. Das geschieht nach und nach. Dann rechnen Clemens und sein Team mit noch mehr Gästen am Tag.

Ein Lichtplaner hat das Konzept extra für die Mensa auf dem Campus entworfen. Quelle: Gerko Naumann

Rund 300 Sitzplätze bietet die neue, lichtdurchflutete Mensa am Campus. Betreiber ist das Studentenwerk Hannover. „Wir sind eine selbst kochende Mensa“, sagt Clemens. Das heißt, das meiste wird in der Küche direkt vor Ort zubereitet. „Einzelne Komponenten kommen aber auch aus der Hauptmensa in Hannover.“

Das sind die Öffnungszeiten und Preise der Mensa Die Mensa am Campus Maschinenbau ist das ganze Jahr über (also auch in der vorlesungsfreien Zeit) von montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Essen gibt es jeweils von 11.15 bis 14.30 Uhr. Auf dem Speiseplan stehen mindestens vier verschiedene Menüs zur Auswahl. Es gibt einen täglich wechselnden Eintopf, ein sogenanntes Tellergericht (zum Beispiel Pasta) und ein Wahlmenü – mit oder ohne Fleisch. Zu dem Wahlmenü können die Gäste Beilagen und Gemüse extra ordern, es gibt jeweils zwei Varianten. Die Auswahl an Salaten und Suppen wechselt ebenfalls täglich. Das gilt auch für den Nachtisch. Die Preise fürs Essen sind in drei Kategorien eingeteilt: Studierende, Bedienstete und Gäste. Letztere zahlen zwischen 4 Euro (Eintopf) und 6 Euro (Wahlmenü mit Fleisch plus Beilage) pro Mahlzeit. Salate und Desserts kosten für Gäste jeweils 1,15 Euro, eine Suppe 85 Cent. Die aktuelle Speisekarte für die laufende Woche finden die Mensabesucher online auf www.studentenwerk-hannover.de.

An diesem Tag steht ein Bulgur-Linsen-Topf auf dem Speiseplan. Außerdem gibt es wahlweise einen Bembel-Burger mit grüner Soße und Kartoffelwedges, eine Fischroulade mit Lachs und Parmesan und dazu Beilagen wie Kartoffel-Sellerie-Püree, Blattspinat und Paprika. Außerdem ist montags und freitags Currywurst-Tag. „Das kommt bei den jungen Leuten immer besonders gut an“, sagt Clemens.

Sven Fiedel und Florentin Felsmann haben sich an diesem Tag auch für die Currywurst auf einem großen Berg Pommes frites entschieden. „Die schmeckt“, sind sich die beiden einig. Sie besuchen die Mensa als Gäste.

Die Uni-Mitarbeiter Frederik Stelljes (links) und Florian Pohlmann-Tasche sind regelmäßig zu Gast in der Mensa. Quelle: Gerko Naumann

„Es schmeckt eigentlich immer gut“

Die beiden Studentinnen Jessica Zhang und Dilek Cakir essen jeden Freitag in der Mensa in Garbsen. Sie studieren im ersten Semester Maschinenbau. „Freitags haben wir immer unser Bachelorprojekt in Garbsen“, sagt Zhang. Für sie gab es an diesem Tag einen Burger mit Kartoffelspalten. „Es schmeckt eigentlich immer gut“, sagt sie. Das Angebot sei teilweise sogar besser als in der Hauptmensa in Hannover. Es gäbe etwa belegte Brötchen und Müsliriegel.

Auch der Raum überzeugt die Gäste. „Hier ist es sehr hell, und es gibt viel Platz“, sagt Cakir. Das sei für eine Mensa sehr besonders.

Pizza und Schnitzel sind beliebt

Solches Lob hört Betriebsleiter Clemens gern. Für seine Gäste lässt er sich immer wieder neue Gerichte einfallen. „Wir setzen auf regionale Produkte. Im Frühjahr gibt es beispielsweise Spargel, im Winter Grünkohl“, sagt er. Die beliebtesten Gerichte sind aber die zeitlosen Klassiker: Pizza (die gibt es immer dienstags), Pasta (mittwochs) und Schnitzel (donnerstags). Auf der Hitliste ganz oben stünden zudem Burger und alles aus der Fritteuse, sagt Clemens. „Darauf gehen die jungen Leute steil.“

Lecker und reichhaltig: Zur Fischroulade mit Lachs und Parmesan an Limettensoße gibt es Reis und Paprikagemüse. Quelle: Gerko Naumann

Bleibt nur noch ein Selbsttest – und der fällt durchweg positiv aus: Der Lachs ist auf den Punkt gegart und ergänzt sich hervorragend mit dem Parmesan. Die Beilagen sind noch warm, obwohl wir zu den letzten Gästen des Tages gehören. Da hat sich der Einsatz von Clemens mit seinem Thermometer auf jeden Fall gelohnt.

Von Linda Tonn und Gerko Naumann