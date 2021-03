Garbsen

In Garbsen ist Gelb die Farbe der Saison: An vielen Straßen und Plätzen im Stadtgebiet blühen seit einigen Tagen Osterglocken und bringen so ein wenig Freude in den oft mühsamen Pandemie-Alltag.

Diese Hummel gönnt sich eine Ladung Pollen aus einer Narzisse. Quelle: Gerko Naumann

Besonders dicht bepflanzt ist etwa der Kreisel an der Meyenfelder Straße nahe der IGS Garbsen. Aber auch entlang der Bundesstraße 6 haben Tausende Autofahrer nun einen guten Blick auf die gelben Narzissen, wie Osterglocken eigentlich heißen.

Schicken Sie uns Ihr Frühlingsfoto

Blüht es in ihrem Garten auch schon? Oder haben Sie ein anderes schönes und frühlingshaftes Foto gemacht? Schicken Sie es uns gern an garbsen@haz.de oder garbsen@neuepresse.de – wir veröffentlichen die schönsten Beiträge in einer Bildergalerie.

Von Gerko Naumann