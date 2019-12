Frielingen

Die Stimmung auf dem Pausenhof der Grundschule Frielingen ist ausgelassen. Selbst die Kälte und der leichte Schneefall können daran nichts ändern. Warm in Schals, Handschuhe und Mützen verpackt belagern die Jungen und Mädchen ihr neues, offensichtlich jetzt schon heiß geliebtes Klettergerüst. „Am liebsten klettere ich über die Stangen und das Netz“, sagt der neunjährige Lukas. Und die gleichaltrige Angelina stimmt zu: „Das macht richtig Spaß. Und wenn mal runterfällt, landet man weich im Sand.“

Die Kinder der Grundschule Frielingen feiern die neuen Spielgeräte im Außenbereich. Quelle: Gerko Naumann

Solche positiven Meinungen der Kinder nehmen die Verantwortlichen der Stadt Garbsen natürlich gern entgegen. Schließlich hat die Verwaltung 175.000 Euro für die Umgestaltung des Pausenhofs ausgegeben. Vor der Anschaffung gab es viele Gespräche mit Schulleiter Daniel Baxmann, dem Förderverein und natürlich den Kindern selbst, berichtet Nicole Witte. Sie ist Landschaftsarchitektin bei der Stadt Garbsen und hat den Spielbereich gemeinsam mit ihrer freiberuflich tätigen Kollegin Kerstin Holznagel geplant.

Kinder entscheiden beim Umbau mit

„Die Kinder sind nun mal die Nutzer, also sollen sie über die Geräte auch mitentscheiden“, sagt Witte. Und bei denen stand das Thema Klettern von Anfang an hoch im Kurs. Deshalb ist das rund 25.000 Euro teure Gerüst mit vielen verschiedenen Bereichen auch das Prunkstück des neuen Pausenhofes. „Dort können viele Kinder gleichzeitig aktiv sein, wenn sie aufeinander Rücksicht nehmen. Das war uns wichtig“, sagt die Planerin. Abgerundet wird das Angebot durch eine Drehschaukel und einen Sitzbereich.

Nicole Witte (von links), Monika Probst, Kerstin Holznagel, Wiebke Schacht, Wolfgang Ebert und Christian Grahl sind zufrieden mit dem Umbau des Außengeländes an der Grundschule Frielingen. Quelle: Gerko Naumann

In einem nächsten Schritt wird der Pausenhof der Grundschule Frielingen sportlich aufgewertet. Dabei soll ein Bolzplatz entstehen. Sehr zur Freude von Garbsens Bürgermeister Christian Grahl, der früher in der Basketball-Bundesliga gespielt hat, soll dort auch ein Basketballkorb aufgestellt werden. An der Finanzierung der Anlage wird sich der Förderverein „mit einer fünfstelligen Summe beteiligen“, kündigt deren Vorsitzender Wolfgang Ebert an. Baubeginn soll spätestens 2021 sein.

40 Kinder werden im Hort betreut

Ein Anlass für die Umgestaltung des Pausenhof der Grundschule war der Bau des neuen Hortes. Der ist seit Sommer in Betrieb. Dort sind zwei Gruppen (die Bunte Bande und die Bunten Stifte) untergebracht. 40 Kinder werden dort nach Ende des Unterrichts betreut und essen gemeinsam Mittag. Das Gebäude selbst hat rund 1,4 Millionen Euro gekostet. Die Hortkinder nutzen den Außenbereich der Grundschule ebenfalls. „Gemeinsam mit dem neuen Baugebiet Klüterfeld haben wir in Frielingen dafür gesorgt, dass junge Familien ein breites Angebot finden“, sagt Grahl.

Der Hort an der Grundschule Frielingen ist mittlerweile in Betrieb. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann