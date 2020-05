Berenbostel

In einem Rettungswagen im Einsatz fahren im Durchschnitt drei Menschen mit. Das sind natürlich zum einen der Patient und zum anderen zwei Sanitäter des Rettungsdienstes, für den in Garbsen die Johanniter-Unfall-Hilfe zuständig ist. Die in der Corona-Krise geltenden Abstandsregeln von mindestens 1,50 Metern einzuhalten, ist in dieser Situation schlicht unmöglich, sagt deren Wachenleiter André Rose. Deshalb müssen sich die Mitarbeiter der Johanniter besonders vor dem Virus schützen.

Sanitäter tragen Masken und Kittel

„Sobald ein Patient der Leitstelle am Telefon typische Covid-19-Symptome wie Husten oder Fieber schildert, werden die Maßnahmen noch mal verstärkt“, sagt Rose. Dann tragen die Helfer schon bei der Fahrt zum Einsatzort eine sogenannte FFP-2-Maske, einen Kittel, eine Schutzbrille und Handschuhe. Zudem sind auch die Patienten angehalten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. „Es gibt Ausnahmen, wenn sie ohnehin schon Atemnot haben“, erklärt der Wachenleiter. Zudem halten sich die Rettungsdienste in Absprache mit der Region Hannover streng an die Hygienevorgaben des Robert-Koch-Instituts. Dass alle Fahrzeuge und medizinischen Geräte nach jedem Einsatz gründlich desinfiziert werden, sei schon vor der Corona-Pandemie selbstverständlich gewesen.

Das Desinfizieren der Fahrzeuge und Geräte nach jedem Einsatz war im Rettungsdienst schon vor der Corona-Krise üblich. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Diese Maßnahmen haben bislang den gewünschten Erfolg gebracht. „Alle Tests unserer Mitarbeiter auf das Coronavirus sind bislang negativ ausgefallen“, berichtet Rose. Dabei haben die Besatzungen der Rettungs- und Krankentransportwagen mehrfach täglich mit Verdachtsfällen oder sogar erwiesenermaßen Infizierten zu tun. Getestet werden die Helfer nur, wenn sie sich selbst krank fühlen. „Alle sind so verantwortungsbewusst, das sofort zu melden und zu Hause zu bleiben“, so Rose. Zudem hielten sie sich auch in ihrer Freizeit an die geltenden Vorgaben, lobt der Wachenleiter.

Selbstschutz ist aufwendig und teuer

Die für den Selbstschutz notwendigen Anstrengungen nehmen deutlich mehr Zeit in Anspruch als vor der Corona-Krise, sagt Rose. Auch der finanzielle Aufwand sei erkennbar gestiegen. Das sei aber absolut unumgänglich. „Stellen Sie sich mal vor, in einer Stadt mit mehr als 60.000 Einwohnern wie Garbsen fällt plötzlich das ganze Personal in der Rettungswache aus, weil es in Quarantäne muss. Das geht nicht.“

Merklich zurückgegangen sei zur gleichen Zeit die Zahl der sogenannten Bagatellfälle, mit denen sich die Mitarbeiter des Rettungsdienstes sonst herumärgern mussten. Nicht wenige der mehr als 11.000 Einsätze pro Jahr sind eigentlich kein Fall für den Rettungsdienst. Kurz vor Weihnachten hatte Rose Garbsens Bürgermeister Christian Grahl von Menschen berichtet, die wegen leichter Rückenschmerzen oder sogar Fußpilz einen Rettungswagen rufen. „Diese Fälle sind laut unserer internen Statistik in den vergangenen Wochen um etwa 10 Prozent weniger geworden“, sagt Rose. Das sei auch ein Indiz dafür, dass viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus den Weg ins Krankenhaus lieber meiden.

Über Engpässe bei den in der Pandemie begehrten Masken und Kitteln müssen die Johanniter in Garbsen bislang glücklicherweise nicht klagen. Zwar habe es bei einigen Lieferanten zwischenzeitlich Engpässe gegeben, sagt Rose. Die Wachen der Johanniter hätten sich aber gegenseitig „auf kurzem Dienstweg“ mit dem schützenden Material ausgeholfen.

Von Gerko Naumann