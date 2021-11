Osterwald

Wer das Brokelstübchen in Osterwald Unterende betritt, wird von zwei skurrilen Pferdeköpfen begrüßt. Einer trägt eine Sonnenbrille, einer eine Fellmütze, in der Hand ein Rotweinglas. Gemalt hat die Tiere Iris Gehling, neue Pächterin des Bistros und Cafés direkt an der Reithalle des Reit- und Fahrvereins (RFV) in Osterwald Unterende. Das Gemälde ist Sinnbild für die neu eröffneten Räume. Die 50-jährige gelernte Tischlerin hat dem rund 180 Quadratmeter großen Gastraum und den angrenzenden Räumen eine komplette Frischzellenkur verpasst – mit neuer Küche, neuem Konzept, mit viel Liebe zum Detail und neuem Namen.

Denn ob „Reiterstübchen“ oder „Zum Bügeltrunk“: Das kleine Lokal mit der Adresse An der Brokel 34 hatte schon viele Namen – und viele Pächter. „Es gab häufige Wechsel, dabei habe ich immer gedacht, ein Café oder Bistro müssten doch an diesem Standort funktionieren“, berichtet Gehling. Sie gehörte bis vor Kurzem selbst zum Vorstand des RFV, ihre drei Pferde stehen in den Ställen des Vereins.

Im Gastraum sind alt und neu gemischt

Im Oktober 2020 entschloss sie sich, das Lokal selbst zu pachten und es komplett zu entkernen. Obwohl bisher ohne Erfahrung in der Gastromie, ist Kochen ihre Leidenschaft – und das Dekorieren. Mit ihrem Mann und einigen Freunden hat sie in den vergangenen Monaten aus dem vormals dunklen Raum mit den Fenstern zur Reithalle einen stimmungsvollen Gastraum gestaltet, bei dem das Thema Vintage auf Naturtöne trifft.

Auch einige von Iris Gehling selbst gemalte Bilder zieren die Wände des neuen Brokelstübchens in Osterwald. Quelle: Jutta Grätz

Der Tresen stammt aus dem im Mai 2020 geschlossenen Gasthaus Reddert in Berenbostel. „Der war noch top in Schuss“, sagt Gehling. Die Eichenmöbel im hinteren Teil des Gastraum hat sie aufgearbeitet und neu polstern lassen. Behutsam hat sie dabei Alt und Neu gemischt: So leuchten noch die dunklen Metalllampen mit dem Logo einer hannoverschen Brauerei über einigen Tischen.

Zur Galerie Neues Konzept an altem Standort: Die Osterwalderin Iris Gehling hat das Lokal an der Reithalle des RFV Osterwald in Unterende komplett renoviert und mit dem Namen Brokelstübchen eröffnet.

Umbau kostet fünfstelligen Betrag

Im Eingangsbereich dagegen hängen trendige Rattanlampen über modernen Ledermöbeln in dunklem Braun und Cognactönen. Und auf den Bilderleisten stehen historische Fotos und Vereinspokale neben Schwarz-Weiß-Bildern von Audrey Hepburn und Sean Connery. Gehling und ihre Familie haben einen mittleren fünfstelligen Betrag in den Umbau investiert, samt Sanierung der Toiletten. Im Außenbereich ist ein kleiner Biergarten vorgesehen.

Herzstück des Brokelstübchens ist die neue Küche aus Edelstahl in Gastronomiestandard. Aufgefrischt hat Gehling auch die Speisekarte: Dort finden sich neben Burgern und Pizza aus dem eigenen Pizzaofen auch je nach Saison traditionelle deutsche Gerichte wie Grünkohl mit Beilagen und Rouladen mit Rotkohl. Und das Konzept geht auf, sagt die Betreiberin. Kunden kommen mittlerweile nicht nur Osterwald, sondern aus ganz Garbsen und Umgebung. Gehling bereitet alles selbst zu, von der Sour Cream über Fleischgerichte bis zum Salatdressing. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Info:Am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. November, 12 bis 19 Uhr, ist das Brokelstübchen Bühne für die Adventsausstellung von Tanja Petersen. Die Osterwalderin präsentiert in und vor dem Bistro weihnachtliche Floristik.

Von Jutta Grätz