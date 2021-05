Garbsen

Stralsunder und Berliner Straße, Dornröschen- und Schneewittchenweg, Akazien, Mozart, Saturn, Pollux und Bürgermeister Wehrmann: Meistens dauert es nicht lange, um einen Straßennamen herzuleiten oder zuzuordnen. Zur Not wird Google gefragt oder – in den älteren Jahrgängen – tatsächlich auch ein Lexikon bemüht. Bei einigen Straßennamen allerdings gerät auch diese Recherche an ihre Grenzen. Da hilft nur eins: den Fachmann fragen. Sören Lindner ist ein Fachmann. Bei der Stadt Garbsen leitet er das Stadtarchiv. Er hat sich auf die Suche nach Bedeutungen gemacht.

„In ländlichen Gegenden gab es bis ungefähr Anfang der 1960er-Jahre häufig nur Ortsnamen plus Hausnummer“, sagt er. Bezeichnet worden seien damit meistens größere Höfe oder Gebäude, wobei die Nummer die „Prominenz“ der Bewohner gespiegelt habe. „In Osterwald Unterende 1 zum Beispiel wohnte die bedeutendste Familie des Dorfes“, erläutert Lindner. Der Familienname selbst könne ebenfalls Grundlage eines Namensgebung gewesen sein. Und immer wieder fänden sich geografische Besonderheiten und Flurbezeichnungen in Straßennamen wieder.

Keine Klöße: Das Klüterfeld in Frielingen Bei „Klüterfelle“ oder „Kluten“ handelt es sich um den Namen für einen Teil des Frielinger Feldes, wobei „Klüter“ auf eine alte Heidelandschaft hinweisen könnte. Ein Bezug zum norddeutschen „Basteln“ oder auch „Tüfteln“ ist ebenso unwahrscheinlich, wie die Bezeichnung einer beliebten Mehlspeise. Zwar gibt es etliche Klüterrezepte, eine Berücksichtigung in Straßennamen hingegen ist nicht belegt. ged

Orts- und Stadträte entscheiden

„In Garbsen wurden ab etwa 1960 peu à peu jene Straßennamen eingeführt, die wir heute kennen“, sagt Lindner. Für die Namen waren früher Gemeinderäte zuständig, heute die Ortsräte. Bei unterschiedlichen Vorstellungen der Politiker sei das Prozedere aufwändiger gewesen, aber „dafür gab es dann entsprechende Protokolle, die uns heute die Herkunft der Namen erläutern“, erklärt der Stadtarchivar.

Italien in Havelse?

Bei Böckeriethe, Kahlriethe oder Osteriede wissen zumindest Eingeweihte, dass es sich bei einem Rieth um eine trockengelegte Flussaue handelt. Sie wissen vielleicht auch, dass sich hinter Bleek – wie beim kleinen Berenbosteler Weg Immbleek oder in Meyenfeld „Im Bleeke“ – ein Platz zum Bleichen von Wäsche verbirgt. Was aber verbindet die norditalienische Modemetropole Mailand mit Havelse? Wie kommt ein münsterländer Traktorenhersteller nach Altgarbsen? Und liegt in Frielingen vielleicht die Wiege einer norddeutschen Kochkunst? Ein kleiner Wegweiser.

Götter und Germanen: Im Schiereick in Osterwald Unterende Hinter dem Wort „Eick“ verbirgt sich die Eiche. Sie galt den Germanen als mächtiger, den Göttern verbundener Baum. Flurteile, die einzeln oder auch großflächig mit Eichen bestanden waren, trugen häufig einen entsprechenden Namen. Da das Wort „schier“ teilen oder ordnen bedeutet, geht Im Schiereick wohl auf ein Flurstück zurück, das eine Orts- oder auch historische Grenze bezeichnet. ged

Im Mailand (Havelse): Wie untypisch dieser Straßenname ist, zeigt sich auch daran, dass es ihn deutschlandweit nur viermal überhaupt gibt. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Herleitung seiner Bedeutung. „Der Name könnte im Zusammenhang mit einer Flurbezeichnung stehen“, sagt Stadtarchivar Lindner. Mit Italien hingegen habe er definitiv nichts zu tun.

Die Straße Im Mailand liegt in Havelse. Quelle: Gert Deppe

Farlingsweg (Frielingen): Das von Norbert Görth im Auftrag des Arbeitskreises Dorfchronik Frielingen herausgegebene Buch „Frielingen 1351 – 2001“ beschäftigt sich auch ausführlich mit Flur- beziehungsweise Straßennamen. Demnach findet sich in einer der ältesten Bezeichnungen „Varlinge“ die Ableitung eines alten Flächenmaßes wieder. Der Farlingsweg gehe vermutlich auf den einen halben Morgen Land bezeichnenden „Vorling“ zurück, meint Lindner.

Der Farlingsweg ist in Frielingen. Quelle: Gert Deppe

Hanosanstraße (Osterwald Unterende): Auf keinerlei Spekulationen angewiesen ist man bei diesem Straßennamen. Er würdigt das 1948 gegründete pharmazeutische Familienunternehmen Hanosan, das homöopathische und pflanzliche Arzneimittel entwickelt und herstellt.

Die Hanosanstraße in Osterwald Unterende hat ihren Namen vom Familienunternehmen an dieser Stelle. Quelle: Gert Deppe

Krümpel (Altgarbsen): Zwar gab es bis in die 1950er-Jahre im münsterländischen Wettringen einen gleichnamigen Hersteller von Traktoren. Eine Verbindung nach Garbsen allerdings lässt sich mit sehr großer Sicherheit nicht herstellen. Krümpel geht wohl vielmehr auf ein krumm gebogenes und unregelmäßig begrenztes Flurstück zurück.

Gerüchteküche: Der Speckmannsweg Nicht ohne Schmunzeln erzählt Stadtarchivar Sören Lindner die Geschichte hinter dem Namen Speckmannsweg: In Meyenfeld Nummer 4 hattel vor dem Ersten Weltkrieg ein Alfred Hahne eine Erna Louise Ölschläger, verwitwete Windmeier, geheiratet. Im Dorf soll sie „Speckmanns Erna“ genannt worden sein. Ob es sich bei Alfred Hahne um einen besonders beleibten Herrn gehandelt hat, ist im Stadtarchiv ebenso wenig bekannt, wie ein eventuell kompliziertes – gar delikates – Beziehungsgeflecht. ged

Der Wullwinkel ist in Altgarbsen. Quelle: Gert Deppe

Wullwinkel (Altgarbsen): Das Naheliegende trifft bei diesem Namen nicht zu. „Wull“ hat nichts mit Wolle zu tun. Es muss eher „Vull“ im Sinne von voll heißen, „Winkel“ bezeichnet eine Biegung, Krümmung oder auch ein Versteck. „Wullwinkel“ könnte demnach den Zusammenfluss von Quellbächen oder auch künstlich angelegte Teile einer Gemarkung benennen. Auch die Kennzeichnung eines Schlupfwinkels ist denkbar. Immer wieder wurden auch keilförmige, von zwei Seiten eingeschlossene und zu einer Seite hin offene Flurstücke als „Wullwinkel“ bezeichnet.

Von Gert Deppe