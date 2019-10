Garbsen-Mitte

Stress? Davon lässt sich Sarah Engelmann nichts anmerken. Bei der Geschäftsführerin der Fakultät Maschinenbau steht am Vortag der ersten Nacht des Maschinenbaus auf dem kürzlich eröffneten Campus in Garbsen eindeutig die Vorfreude im Vordergrund – obwohl sie erkennbar noch mitten in den Vorbereitungen steckt: „Vieles um uns herum ist noch Baustelle“, sagt Engelmann. „Aber das ist doch ganz normal.“

3000 Besucher werden erwartet

Bis Freitagabend sind mehr als 150 Helfer damit beschäftigt, das Campus-Gelände und das Produktionstechnische Zentrum Hannover (PZH) für den erhofften Besucheransturm vorzubereiten. „Wir rechnen mit etwa 3000 Gästen“, sagt Engelmann. Der Abend richtet sich an Freunde und Familien der Mitarbeiter und Studenten – aber auch ganz gezielt an alle Garbsener. „Wir haben wie bei einer Party ausdrücklich auch alle Nachbarn eingeladen und angekündigt, dass es etwas lauter werden könnte“, sagt die Organisatorin.

Zu dem Programm, das um 18 Uhr beginnt, gehört unter anderem Musik. Im Foyer des Hörsaals wird etwa die Big Band Berenbostel auftreten. Außerdem sind viele Experimente zum Zuschauen und Mitmachen geplant. „Ein Höhepunkt ist immer der sogenannte Feuer-Tornado“, kündigt Engelmann an. In der Mensa werden von 19 bis 22 Uhr Speisen serviert. Und das unter anderem von Garbsenern wie dem Eisproduzenten Giorgio Capalbo, den Betreibern von Homeyers Hof und Düvels Hofladfen. „Außerdem schenken wir das Campus-Pils aus und im PZH gibt es eine Cocktailbar“, sagt Engelmann. Auch der ADFC Garbsen-Seelze und die Feuerwehr Garbsen sind jeweils mit einem Stand vertreten.

Den Campus in Ruhe erkunden

Für Besucher wird es aber in erster Linie die Möglichkeit sein, den neuen Campus in aller Ruhe zu erkunden. Das sollte eigentlich schon beim Entdeckertag der Region Hannover im September möglich gewesen sein. Doch damals sperrte die Leibniz Universität Hannover das Gelände aus Sicherheitsgründen kurzfristig. „Die Bürger sollen erleben, was wir an der Fakultät Maschinenbau alles können“, sagt Engelmann. Sie hoffe vor allem auf viele junge Besucher, die sich später vielleicht mal für ein Studium in dem Bereich entscheiden. Die können sich dank der Arkaden auch bei Regen halbwegs trocken von Gebäude zu Gebäude bewegen.

Die Nacht des Maschinenbaus beginnt am Freitag, 11. Oktober, um 18 Uhr auf dem Gelände des Campus und des PZH an der Straße An der Universität. Das Ende ist für Mitternacht vorgesehen. Die ist wegen der Veranstaltung von Freitag bis Sonnabend (jeweils 9 Uhr) für den Verkehr gesperrt.

