Chansons, Croissants und Crêpes: Die Grundschule Garbsen-Mitte hat am Mittwoch einen Tag rund um den Alltag und die Kultur Frankreichs und Deutschlands gefeiert – passend zum 57. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages beider Länder. Den hatten am 22. Januar 1963 in Paris der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Staatschef Charles de Gaulle unterschrieben.

Grundschule will Europaschule werden

Die Grundschule ist seit 2017 vom Niedersächsischen Kultusministerium als Schule mit mehrsprachigem Profil anerkannt. „Wir wollen auch Europaschule werden“, kündigte Schulleiterin Anja Hellwig an und überreichte die Bewerbung dazu an Garbsens Schuldezernentin Monika Probst. Dass sie bereits die Europahymne in französischer Sprache singen können, bewiesen die Schüler der Französisch-AG. Claude Antoine alias Klaus Marchio begleitete die Feier mit französischen Liedern und seiner Gitarre. Und die Partnerschule aus Hérouville-St.Clair schickte einen Videogruß via Internet – auf Deutsch.

