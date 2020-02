Garbsen-Mitte

Mit etwas Verspätung sollen ab Anfang Mai täglich 105 Kinder auf dem Gelände der neuen Kita am Campus Maschinenbau betreut werden. Aber wird die Baustelle bis dahin überhaupt fertig? „Ein klares Ja. Die Schlüssel werden wir dem neuen Träger sogar schon früher übergeben“, sagt Hans-Jürgen Menzel. Er ist Leiter des Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft der Stadt Garbsen und betreut das 5-Millionen-Euro-Projekt von Beginn an.

AWO und Stadt unterzeichnen Vertrag

Seit Dienstagmorgen ist nun auch endlich offiziell, dass die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) die Trägerschaft für die Kita übernimmt. Deren Leiter der Abteilung Jugendhilfe- und Kindertagesstätten, Knud Hendricks, und Garbsens Sozialdezernentin Monika Probst haben den Vertrag über die Zusammenarbeit im Rathaus unterschrieben.

Deshalb heißt die Kita im offiziellen Sprachgebrauch auch ab sofort AWO am Campus. Etwa zehn mögliche Träger hatten sich bei der Stadt Garbsen beworben. Für die AWO ist die Einrichtung bereits die sechste in Garbsen, für die sie die Trägerschaft übernimmt. „So viele Kitas betreiben wir in keiner anderen Stadt in der Region“, sagt Hendricks.

Knud Hendricks von der AWO und Monika Probst von der Stadt Garbsen unterschreiben den Vertrag über die Trägerschaft der Campus-Kita. Quelle: Stadt Garbsen

Gemeinsam mit Menzel und Probst hat er sich die Baustelle direkt nach der Unterschrift angesehen. Dort sind derzeit noch Maler, Tischler und Elektriker mit den letzten Feinarbeiten beschäftigt. Die Handwerker bauen unter anderem noch die Toiletten für Kinder und Mitarbeiter ein. Außerdem fehlen noch eine Außenterrasse und die Geräte für die hauseigene Küche.

Dort sollen demnächst Hauswirtschafterinnen einen Teil des Essens für die Jungen und Mädchen täglich frisch zubereiten. „Ein Teil wird auch angeliefert“, sagt Hendricks. Vom Fortschritt der Baustelle und dem Raumangebot in dem Gebäude ist er angetan: „Das wird eine Super-Kita, vieles ist weit über dem Standard“, sagt er.

Das ist der Raum einer Krippengruppe der neuen Kita. Quelle: Gerko Naumann

Raum für Inklusion

Genau das sei von Anfang an das Ziel gewesen, bestätigt Sozialdezernentin Probst. Das Raumkonzept sei großzügig geplant worden, um die Bedürfnisse an ein Familienzentrum zu erfüllen. „Hier sollen künftig auch Eltern die Möglichkeit haben, sich miteinander zu vernetzen“, sagt sie. Außerdem gibt es sogenannte Differenzierungsräume. Darin sollen sich Pädagogen auch mal mit kleineren Gruppen von Kindern zurückziehen können, die erhöhten Förderbedarf haben. „Das ist Teil der Inklusion“, so Probst.

Die Vergabe der Plätze für 105 Kinder geht derweil in die entscheidende Phase, kündigt Wiebke Winter vom Kinder- und Familienservice der Stadt Garbsen an. „Bislang sind etwa 190 Bewerbungen über das Kita-Portal eingegangen“, berichtet sie.

So sieht es auf der Baustelle für die neue Campus-Kita in Garbsen aus. Quelle: Gerko Naumann

Eltern bekommen bald Bescheid

Bei der Auswahl der Familien spielen verschiedene Kriterien eine Rolle, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Kinder von Mitarbeitern oder Studenten des Campus würden beispielsweise bevorzugt behandelt. Außerdem zählen etwa der Wohnort und die Berufstätigkeit der Eltern. „Die bekommen in den nächsten Wochen den Bescheid darüber, ob ihre Kinder angenommen worden sind“, kündigt Winter an. In der Einrichtung sollen 75 Kindergartenkinder und 30 Krippenkinder bis drei Jahre betreut werden.

Neue Leiterin der Kita wird die 38-jährige Erzieherin Jacqueline May. Sie hat bereits Erfahrung in der Leitung einer Kita in Hannover und freut sich auf die Aufgabe in Garbsen: „Es wirkt alles sehr gemütlich, hier werden wir uns bestimmt schnell heimisch fühlen.“

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann