Normalerweise treffen Krisen die Gastronomen immer erst mit Verzögerung, sagt André Rahlfes. „Weil die Menschen anschließend kein Geld mehr haben, um ins Restaurant zu gehen“, so der Betreiber der Rathausterrasse Garbsen, der Kantine im Rathaus. Im Fall der Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Stilllegung des öffentlichen Lebens ist aber alles anders: „Dieses Mal trifft es uns gleich zu Beginn und mit voller Wucht“, sagt Rahlfes.

Für Rahlfes und hat es jetzt schon Folgen, dass Restaurants nur noch bis 18 Uhr geöffnet haben dürfen. Der Selbstständige betreibt unter anderem einen Catering- und Veranstaltungsservice. Das heißt: Viele Termine für größere Gruppen, die sich vorwiegend abends treffen. „Wir haben allein im April vier Hochzeiten geplant, die sind jetzt alle verschoben worden“, sagt Rahlfes’ Frau Ann-Katrin, die im Geschäft mitarbeitet. Sie berichtet von tränenreichen Telefonaten, da sich die Brautpaare lange auf den hoffentlich schönsten Tag ihres Lebens gefreut hatten.

Zwei Drittel der Einnahmen fallen weg

Für die Gastronomen hat das sofort erhebliche finanzielle zur Folge. „Wir haben zum Glück noch das Mittagsgeschäft, und unsere Stammkunden bleiben uns auch treu“, sagt Ann-Katrin Rahlfes. Etwa zwei Drittel der Einnahmen fallen aber von einem auf den anderen Tag weg. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die Ann-Katrin Rahlfes liebevoll als „unsere Familie“ bezeichnet. Einen Teil der Festangestellten schicken sie – wie von der Bundesregierung angeboten – vorübergehend in Kurzarbeit, Investitionen werden aufgeschoben. „Die 450-Euro-Kräft können wir im Moment gar nicht mehr einsetzen“, sagt André Rahlfes.

Statt einer Salattheke gibt es nur noch fertig vorbereitete Schüsseln. Quelle: Gerko Naumann

Eine davon ist Kinga Reichhard. Die junge Mutter lebt mit ihrer Familie in Garbsen und bessert sich die Haushaltskasse seit drei Jahren mit einem Job als Spülhelferin in der Küche der Rathausterrasse auf. Am Dienstag hat sie erfahren, dass sie dort vorerst nicht mehr gebraucht wird – aber mit dem Versprechen, nach der Krise sofort wieder anfangen zu dürfen. „Jetzt kümmere ich mich erstmal um meine Kinder, die sind ja auch zu Hause“, sagt sie. Das gleiche gelte bald für ihren Mann, der bei VW arbeitet. „Wir machen das beste daraus und genießen die Zeit als Familie.“

Gäste desinfizieren sich die Hände

Trotz dieser Schicksale haben die Betreiber der Kantine noch „Glück im Unglück“, betont Ann-Katrin Rahlfes – eben weil mittags weiterhin geöffnet ist. Die Hygiene-Standards für diese Zeit haben die Verantwortlichen deshalb noch einmal deutlich angehoben. So können sich die Gäste jetzt an mehreren Stellen im Raum die Hände desinfizieren. „Die Selbstbedienungstheke für den Salat haben wir auch geschlossen“, sagt André Rahlfes. Die Tische stehen zudem weiter auseinander, die Außenterrasse ist bereits geöffnet.

An mehreren Tischen in der Kantine stehen Desinfektionsmittel bereit. Quelle: Gerko Naumann

Das alles soll dazu beitragen, dass der Betrieb die Krise so unbeschadet wie möglich übersteht. Hätte das Ehepaar Rahlfes – und das gilt wohl auch für viele Kollegen – einen Wunsch frei, es würde sich wohl Normalität wünschen. „Vielleicht können wir ja alle zusammen beim Stadtfest am dritten Wochenende im Juni wieder feiern“, hofft Ann-Katrin Rahlfes.

Zur Eiche liefert Schnitzel aus

Die Zeit der Corona-Krise ist aber auch die Zeit der kreativen Ideen. Eine solche hat Marc Windhorn, Gastwirt des Restaurants Zur Eiche in Altgarbsen, spontan in die Tat umgesetzt. Ihn würde das Verbot, nach 18 Uhr zu öffnen, eigentlich besonders hart treffen. Dann beginnt der Betrieb in seinem Haus erst so richtig. Deshalb hat Windhorn beschlossen, Essen nun auch auszuliefern.

Der Außenbereich der Rathausterrasse Garbsen ist geöffnet. Quelle: Gerko Naumann

„Das war erst nur ein Spruch, aber jetzt ziehen wir das durch“, sagt der Gastwirt. Die ersten Bestellungen sind sogar schon eingegangen. „Morgen liefern wir sechs Jägerschnitzel nach Stelingen“, berichtet Windhorn. Die Arbeit an der Theke und beim Ausfahren teilt er sich mit seinen Mitarbeitern auf.

Schließt das Kalimera bald auch mittags?

Mit immensen Einbußen hat auch das griechische Restaurant Kalimera in Berenbostel zu kämpfen. Am Dienstag waren es während der Mittagszeit gerade mal 30 bis 40 Gäste, schätzt Dimitrios Nikolaou, einer der vier Geschäftsführer. „Normalerweise sind es mindestens dreimal so viele.“

Deshalb und weil das Haus zum Hauptgeschäft abends ohnehin geschlossen bleiben muss, steigen die Kosten stetig, sagt Nikolaou. Als erste Maßnahme haben die Verantwortlichen für einen Teil der rund 40 Mitarbeiter bereits Kurzarbeit beantragt. Jetzt stehen noch drastischere Schritte im Raum, sagt der Geschäftsführer: „Wir denken darüber nach, das Kalimera eine zeitlang komplett zu schließen.“

