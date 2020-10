Auf der Horst

Sie ist bekannt geworden als Frontfrau des Soul-Projekts Tok Tok Tok und geht nun eigene Wege: Die Sängerin und Musikproduzentin Tokunbo Akinro ist am Freitag, 30. Oktober, zu Gast beim Jazzclub Garbsen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Planetenring 7. Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Die Sängerin mit deutsch-nigerianischen Wurzeln gilt in Fachkreisen als wahre Soul-Diva. Mit Tok Tok Tok nahm sie bis zum Jahr 2012 insgesamt 13 Alben auf. Neben dem französischen Grand Prix Sacem erhielt die Band fünfmal den German Jazz Award. Auch live beeindruckten Tokunbo, Morten Klein und Co. nach Angaben der Veranstalter die Massen weltweit. Ihre Tourneen führten die Musiker von Paris bis Kiew und von Mailand bis Istanbul sowie von Tel Aviv bis Sao Paulo.

Basteln an Projekt und Sound

Nach der Auflösung von Tok Tok Tok bastelte Tokunbo gemeinsam mit Matthias Meusel (Drums), Ulrich Rohde (Gitarre), Christian Flohr (Bass) und Anne de Wolff (Violine) an einem neuen Bandprojekt. Und an einem Sound, der nach eigener Aussage „den Tauchgang in die Seele zwischen Sehnsucht und Fernweh“ markieren sollte.

Die Musiker begaben sich nach Hamburg, um in den BlueHouse Studios die Arbeiten für das Debütalbum zu beginnen. Dort entstand eine vollkommen neue Klangwelt – eine Mischung aus Folk, Soul, Jazz und Low-Fidelity-Pop. Dabei handelt es sich um ruhige, langsame und entspannende Musik ohne großen technischen Schnickschnack.

Sängerin geht nun eigene Wege

Letztlich schafften es 13 Songs auf das Album „Queendom Come“, das im Februar 2014 erschienen ist. Es läutete für Tokunbo den Beginn eines neuen Lebensabschnitt ein. Als Solo-Künstlerin brachte die Sängerin zuletzt ihr Album „The Swan“ heraus. Im Dezember vorigen Jahres trat sie gemeinsam mit der NDR-Radiophilharmonie im Kuppelsaal Hannover auf – vor 2500 Zuhörern.

Die Magie der Vollblutmusikerin entfalte sich laut Bodo Schmidt, dem Vorsitzenden des Jazzclubs Garbsen, vollends auf der Bühne. „Hier entspinnt sie eine geheimnisvolle Welt mit Songs, die auf eine Reise zwischen Abschied und Heimkehr entführen. Dabei atmet jeder Takt und jede Textzeile die Intensität der erlebten Emotionen in außergewöhnlicher Tiefe. So mancher Ton flirrt durch die Nacht, dazu ihre sinnliche Stimme, mal hauchzart und dann wieder erdig-dunkel“, sagt Schmidt.

Jazzclub hat ein Hygienekonzept erstellt

Der Jazzclub Garbsen hat für seine Veranstaltungen ein umfassendes Hygienekonzept erstellt. Er garantiert die Desinfektion der Räume und legt Kontaktformulare für die Gäste aus. Zudem gibt es wegen der Abstände Tische mit maximal vier Plätzen, auf Wunsch auch einzelne Stühle. Auch bei der Bewirtung werden die Regeln eingehalten.

Karten kosten 25, ermäßigt 20 Euro. Reservierungen sind unter Telefon (0177) 9601273, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de möglich. Soweit verfügbar gibt es Karten auch an der Abendkasse.

Von Anke Lütjens