Entschieden hat Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) die Vorwürfe der Garbsener SPD zurückgewiesen, die Verwaltung würde beim Thema sozialer Wohnungsbau auf Zeit spielen und eine Quote für geförderten Wohnraum in künftigen Baugebieten sogar verhindern wollen.

„Die Schaffung sozialen Wohnraums in Garbsen ist eine der vordringlichsten Aufgaben der Verwaltung“, sagte Grahl. Mit der Arbeit der Arbeitsgruppe sozialer Wohnraum sei man im Zeitplan. Dieser werde dem Rat, den Ausschüssen und den Ortsräten regelmäßig vorgelegt.

Keine Vorlage für verbindliche Quote von 30 Prozent

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, dass 30 Prozent der Wohnungen in künftigen Neubaugebieten im Stadtgebiet gefördert sein sollen, sodass Mieter maximal 7,50 pro Quadratmeter kalt zahlen. Die Quote ist im Entwurf für einen sogenannten Baulandbeschluss festgelegt worden. Allerdings hat die Verwaltung bisher keine Vorlage zur Abstimmung vorgelegt. Das wirft der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel der Stadtspitze vor.

Im Dezember hatte Grahl in einem Interview mit dieser Zeitung angekündigt, man werde im Frühjahr darüber entscheiden, wie die Stadt das Thema geförderter Wohnungsbau angeht. „Dem Rat muss aber auch klar sein, dass die Stadt finanzielle Zugeständnisse machen muss“, sagte er damals.

Die geplante Quote von 30 Prozent soll auch für große Wohnungsbauprojekte wie Berenbostel-Ost gelten. Bislang hatte sich die Verwaltung bei möglichen Miet- und Kaufpreisen zurückgehalten. Man versuche Wohnungen zu „erschwinglichen Preisen zu ermöglichen“, sagte Grahl im Dezember noch etwas unscharf.

Grahl versichert, dass das Bauleitverfahren für Berenbostel-Ost planmäßig vorangetrieben werde – und reagiert damit auf einen weiteren Vorwurf der SPD, wichtige Bauprojekte verzögerten sich massiv wegen des Konflikts mit Stadtbaurat Frank Hauke. Die Zuständigkeit für das Wohnbauprojekt liegt seit Mitte 2019 bei Sozialdezernentin Monika Probst.

Wichtige Analyse für Berenbostel-Ost fehlt

Allerdings wies Grahl darauf hin, dass bei den Planungen für die insgesamt 1200 Wohneinheiten Versäumnisse festgestellt worden seien: Die Nutzwertanalyse, mit der verschiedene Bereiche des Bauvorhabens in einem Punktesystem bewertet werden, müsse nachträglich erarbeitet werden, sagte er. Die Analyse legt offen, welche positiven Effekte das Baugebiet für die Stadtentwicklung hat – aber auch welche Folgekosten auf die Stadt zukommen.

„Erst im Anschluss daran können weitere Details geplant werden“, erklärt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Die Projektverantwortliche Monika Probst habe das Defizit nach der Übernahme der Aufgabe festgestellt, sagte Grahl, „sie holt die Analyse nun in enger Abstimmung mit Kämmerer Walter Häfele nach.“ Es sei nicht auszuschließen, dass sich das Projekt dadurch verzögere.

Indirekt legt Grahl damit erneut offen, wie gefährdet wichtige Projekte durch die unklare Situation im Dezernat 4 von Baudezernent Frank Hauke sind – und vor allem welche Versäumnisse unter dessen Leitung entstanden sind.

Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, hatte die CDU-Fraktion im Rat bereits vorgeschlagen, die Planungen für Berenbostel-Ost kurzfristig an ein externes Büro zu übergeben. Das soll laut dem Fraktionsvorsitzenden Heinrich Dannenbrink auch für den Neubau der IGS überlegt werden. Die Führung des Baudezernates unter Stadtbaurat Frank Hauke sei quasi vakant, so Dannenbrink. Andere Dezernenten müssten dessen Arbeit mit erledigen. Grahl hat die Zuständigkeit für den Neubau der IGS an Stadtkämmerer Walter Häfele übergeben.

Von Linda Tonn