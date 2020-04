Berenbostel

Auch wenn die Tür des Nachbarschaftsladen auf dem Kronsberg wegen der Corona-Krise derzeit geschlossen bleibt: „Wir von Neuland sind da“, sagt Kathrin Osterwald, „Auch und besonders in der Corona-Krise.“ Osterwald, die das Gesicht des ökumenischen Sozialprojekts ist, hat den Schreibtisch im Treffpunkt an der Wilhelm-Reime-Straße seit ein paar Wochen mit dem Homeoffice getauscht.

Und sie hat derzeit besonders viel zu tun – obwohl viele Projekte, wie die Hausaufgabenhilfe, das Frauenfrühstück, das Café Kronsberg bei Silvanus oder die Fahrradwerkstatt, die ihr Kollege Sebastian Schulze betreut, auf Eis liegen.

Fragen von Ausländerbehörde bis Kurzarbeitergeld

„Der Informationsbedarf ist hoch und meine Anruflisten lang“, sagt Osterwald. Sie hat ein offenes Ohr, plant, koordiniert, telefoniert. „Wir haben den direkten Draht zu den Bewohnern, helfen auf Augenhöhe“, sagt sie. Und so erhält sie Fragen nicht nur zum Jobcenter, zur Ausländerbehörde und zur Wohnungssuche, sondern auch zum Einkaufsservice, zu Kurzarbeitergeld und zur verschobenen Schulanmeldung.

Und sie unterstützt auch schon einmal beim Ausfüllen von Formularen per Videochat. Sie erlebe derzeit eine große Geduld und Dankbarkeit – bei Behörden und Anrufern. Doch auch die Anspannung wegen der andauernden Isolation sei in den Gesprächen spürbar.

Weil viele Aktionen für Kinder wegen der Corona-Krise ausfallen, nimmt das Neuland-Team diese besonders in den Blick. „Wir hören zurzeit ganz oft den Satz ,Mir ist so langweilig’“, berichtet Osterwald. „Darum schicken wir auch Fotos aus Homeoffice und Quarantäne hin und her oder skypen.“

In den nächsten Tagen verteilen Osterwald und Schulze Überraschungstüten an die Jungen und Mädchen im Quartier. Darin finden sich Ausmalbücher, Stifte, eine Bastelanleitung für ein Memory-Spiel und Bastelideen wie Bügelperlen. Sehr begehrt seien zurzeit Puzzles. „Das ist eine Beschäftigung für alle Generationen – wir freuen uns über Spenden zum Weitergeben.“

Junge Geflüchtete nähen Mund- und Nasenmasken

Neue Wege muss auch der Nähtreff Berenbostel gehen, der seit Februar junge Frauen mit Fluchthintergrund zusammenbringt. Seit Mitte März pausiert das Projekt von Neuland, der Region Hannover und der Wohnungsbaugesellschaft Vonovia. Die Ausnahmesituation machen die wöchentlichen Treffen unmöglich.

Ab sofort nähen die Frauen aber zu Hause und nicht nur für sich – und zwar Mund- und Nasenmasken. Die sollen an Nachbarn im Quartier verteilt werden, kündigt Osterwald an. Die Nähanleitung gibt es als Erklärvideo aufs Handy, Kursleiterin Bettina Theil hilft telefonisch mit Tipps und Tricks. Die ersten Stoffe sind bereits bestellt. „Wir freuen uns aber über Spenden von Gummibändern und Stoffen, die man heiß waschen kann – zum Beispiel Baumwolle“, sagt Theil.

Das Neuland-Team ist erreichbar unter Telefon (05131) 97225 und per E-Mail an neuland_oeku@freenet.de.

