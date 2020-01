Garbsen-Mitte

Die Filiale der Sparkasse Hannover in Garbsen-Mitte wird ab Ende Februar aufwendig modernisiert. Das Gebäude an der Straße Hänselriede ist 1988 eröffnet worden und mittlerweile „ganz schön in die Jahre gekommen“, sagt Jörg Gusmag, Regionaldirektor West der Sparkasse Hannover. Deshalb investiere das Unternehmen einen „niedrigen einstelligen Millionenbetrag“, so Gusmag.

Gebäude bekommt einen Aufzug

Der vielleicht größte Eingriff ist der Einbau eines Aufzuges in das dreistöckige Gebäude. Damit wollen die Verantwortlichen sicherstellen, dass auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen alle Bereiche des Gebäudes erreichen können. „Vor 32 Jahren war ein Aufzug noch nicht Pflicht, heute sieht das anders aus“, sagt der Regionaldirektor. Bei der Nachhaltigkeit will die Sparkasse ebenfalls nachbessern. Deshalb wird auf dem Parkplatz eine Ladesäule für Elektroautos aufgestellt.

Auf dem Parkplatz der Sparkassen wird eine Ladesäule für E-Autos aufgestellt. Quelle: Gerko Naumann

Mit dem Umbau soll natürlich auch die Atmosphäre für die Kunden verbessert werden, sagt Gusmag. „Vieles entspricht noch dem Charme der Achtzigerjahre und ist nicht mehr zeitgemäß.“ So sollen die Büros der Berater offener und heller gestaltet werden – etwa mit viel Glas. „Aber es wird auch immer Büros geben, in denen sich Berater und Kunden zurückziehen können, um die Diskretion zu wahren“, versichert der Sparkassen-Mitarbeiter.

Nicht zuletzt wird die Anzahl der Schließfächer deutlich erhöht – von 300 auf 1450. „Dieses Angebot wird immer gefragter“, berichtet Martin Fritzen, Vertriebsdirektor der Sparkasse für Garbsen und Wunstorf. Viele Garbsener deponierten in den Fächern etwa wichtige Unterlagen oder Wertsachen, um sie etwa vor Einbrechern im eigenen Heim zu schützen.

Kunden müssen Umwege in Kauf nehmen

Für die Kunden werden die Bauarbeiten einige Einschränkungen mit sich bringen, kündigt Gusmag an. Die Filiale in Garbsen-Mitte ist exakt ab Donnerstag, 27. Februar, 13 Uhr, geschlossen – für etwa neun Monate. In dieser Zeit weicht das Team der 40 Berater auf unterschiedliche Standorte in der Umgebung aus. Vier Berater bleiben auf dem Gelände und ziehen ab dem 1. März vorübergehend in einen Container um, der während der Bauzeit auf dem Parkplatz an der Hänselriede aufgestellt wird. „In einem weiteren Container stehen ein SB-Terminal für Überweisungen und zwei Geldautomaten“, sagt Gusmag.

So sehen die Büros der Sparkassen-Mitarbeiter vor dem Umbau aus. Quelle: Gerko Naumann

Andere Sparkassen-Mitarbeiter beziehen während der Bauzeit übergangsweise Büros in den Räumen der Sparkasse in Berenbostel an der Dorfstraße. Auch die mittlerweile geschlossenen Filialen in den Stadtteilen Horst und Auf der Horst werden für Beratungsgespräche genutzt, allerdings nur nach vorheriger Terminabsprache. Die Mitarbeiter weichen außerdem auf die Filialen in Altgarbsen, Seelze (Hannoversche Straße 18) und Neustadt ( Marktstraße 34) aus. „Wir schreiben alle Kunden persönlich an, damit sie wissen, wie sie ihren Berater erreichen“, verspricht Gusmag.

Konzentration in der Mitte

Für die Sparkasse Hannover ist die Investition in die Filiale in Garbsen-Mitte ein weiterer Schritt hin zur Konzentration ihres Angebotes im Zentrum der Stadt. Dort wird derzeit unter anderem das Nord-West-Einkaufszentrum modernisiert. Außerdem sollen beim Projekt Neue Mitte am Rathausplatz 240 Wohnungen und neue Einkaufsmöglichkeiten entstehen. Auch am Bosse-See werden demnächst 58 Wohnungen und neun Häuser gebaut.

„Ganz schön in die Jahre gekommen“: Die Filiale der Sparkasse hat noch den Charme der Achtzigerjahre. Quelle: Gerko Naumann

