Die Sparkasse Hannover fährt ihre Einschränkungen in der Corona-Krise zurück. In den Filialen in Garbsen ist ab Montag, 8. Juni, wieder Publikumsverkehr möglich, teilt das Unternehmen mit. Das gilt für die Standorte in Berenbostel (Dorfstraße 1–5), Havelse (Am Hasenberge 7), Altgarbsen (Hannoversche Straße 163) und Osterwald (Hauptstraße 223). Die Filiale an der Hänselriede in Garbsen-Mitte ist derzeit wegen eines aufwendigen Umbaus geschlossen, der bis Ende des Jahres dauern soll.

Abstandsregeln gelten weiter

„Kunden können sämtliche Center wieder ohne Voranmeldung aufsuchen“, sagt Vertriebsdirektor Stefan Kothe. Trotzdem seien die Berater weiterhin dankbar über telefonische Absprachen. Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten der Abstandsregeln gelten selbstverständlich weiterhin, betont Kothe.

Auswirkungen auf Garbsen hat die Ankündigung der Sparkasse Hannover, das Kassengeschäft deutlich zu schrumpfen. Bargeld bekommen Kunden am Schalter ab sofort nur noch in der Filiale in Berenbostel – und in der Nachbarstadt Seelze (Hannoversche Straße 18). Die Sparkasse begründet diesen Schritt damit, dass „sich der Trend zum bargeldlosen Zahlen spürbar verstärkt hat“ und die Nachfrage nach Bargeld deshalb nicht erst seit der Corona-Krise zurückgehe.

