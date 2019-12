Garbsen-Mitte

Vier Garbsener Kitas werden mit jeweils 500 Euro unterstützt. Der Regionaldirektor der Sparkasse Hannover, Jörg Gusmag, hat ihnen den Zuschuss zugesagt. Jedes Jahr bekommen ausgewählte Kitas eine finanzielle Unterstützung von dem Geldinstitut.

Umgang mit Vielfalt lernen

Alle Garbsener Kindertagesstätten konnten sich bei Wiebke Winter vom Kinder- und Familienservice der Stadt um die Zuschüsse bewerben. Bei der Vergabe stehen besondere Themen im Mittelpunkt. In diesem Jahr ging es um das Thema „Umgehen mit Vielfalt“.

Die Kita Murmelstein beispielsweise möchte von dem Geld vorurteilsfreie Bücher kaufen, mit deren Hilfe Kinder lernen, dass unterschiedliche Familien unterschiedliche Lebensentwürfe haben. In der Kindertagesstätte der AWO am Planetenring sollen die Kinder mit lebensgroßen Puppen lernen, sich in andere Kinder einzufühlen und fair miteinander umzugehen. Bedacht wurden auch die Kita Nelkenstraße und die Kita St. Raphael.

Von Anke Lütjens