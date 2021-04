Garbsen-Mitte

Der Freundeskreis Garbsen hat von der Sparkasse Hannover eine 2000-Euro-Spende erhalten. Das Geld stammt aus dem Erlös eines Schmalzkuchenstands. Der war anlässlich der Eröffnung der aufwendig renovierten Filiale in Garbsen-Mitte aufgebaut worden. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, sagte Vertriebsdirektor Ralf Schmidt bei der Übergabe an Achim Rompa vom Vorstand des Freundeskreises.

Freundeskreis hilft in Schulen und Kitas

Der Freundeskreis wird das Geld für seine Aktion Kinderlächeln einsetzen, kündigte Rompa an. Mit der ermögliche das Netzwerk Jungen und Mädchen aus benachteiligten Familien die Teilhabe am sozialen Miteinander. „Auch wenn wir bedingt durch Corona zurzeit keine konkreten Anfragen haben, wird es künftig wieder spannende Projekte in Schulen und Kindergärten geben, die wir unterstützen können“, sagte Rompa.

Von Gerko Naumann