Garbsen-Mitte

Wer einen Spaziergang durch Garbsen macht, dem fällt nicht unbedingt jedes der zahlreichen Kunstwerke im öffentlichen Raum auf. Wer seine Umgebung gern einmal mit anderen Augen sehen möchte, sollte sich für den Spaziergang Kunst im öffentlichen Raum anmelden. Den organisiert die Stadt Garbsen für Neubürger und interessierte Garbsener.

Führung ist kostenlos

Künstler Rüdiger Stanko aus Hannover lädt für Sonntag, 8. September, dazu ein, mit ihm Garbsen zu entdecken. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Südeingang des Rathauses. Die Führung ist kostenlos und dauert rund 90 Minuten. Anmeldungen nimmt Heike Müller-Schulz unter Telefon (05131) 707291 und per E-Mail an heike.mueller-schulz@ garbsen.de entgegen.

Von Anke Lütjens