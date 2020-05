Garbsen

„Auf den Spielplatz, fertig, los“ hieß es am Mittwoch für den achtjährigen Damon und seinen Freund – nach einer siebenwöchigen Zwangspause. Seit Mittwoch, 6. Mai, dürfen alle städtischen Spielplätze in Garbsen nach der Corona-Pause wieder öffnen – allerdings mit strengen Auflagen und Einschränkungen. Und so erklomm Damon schon mal die große Bergwerkslok des Spielplatzes am Saphirring – allerdings erst, nachdem Garbsens Bürgermeister Christian Grahl und Mustafa Tas von den städtischen Servicebetrieben das rot-weiße Absperrband entfernt hatten. Die Plätze waren seit dem 16. März gesperrt.

„Ich bin so froh, dass ich hier wieder spielen kann“, sagte der Junge und kletterte gleich auf die Schaukel. „Die ist mein absolutes Lieblingspielgerät“, erzählte er. Im Laufe dieses Tages und schnellstmöglich sollen alle 102 städtischen Spielplätze wieder frei gegeben werden, wie Stadtsprecherin Christina Lange ankündigte. In zwei Schichten sind die Mitarbeiter der Servicebetriebe dafür unterwegs – von Havelse bis Heitlingen.

Nur eine Begleitperson pro Kind ist erlaubt

Welche Regeln gelten? Das sagen die neuen Schilder: Kinder bis zum zwölften Lebensjahr dürfen die Spielplätze nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen, so sieht es die entsprechende Regelung in der Verordnung der Landesregierung vor. Zugelassen ist dabei nur eine Begleitperson pro Kind, um eine Überfüllung des Spielplatzes zu vermeiden, sagt Stadtsprecherin Lange.

Zudem müssen Besucher des Spielplatzes den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen einhalten, die nicht zum eigenen Hausstand gehören. Eltern sind für die Einhaltung der Abstandsregeln verantwortlich.

Erobern ihren Spielplatz am Saphirring nach der Corona-Zwangspause zurück: Damon (links) und ein Freund aus der Nachbarschaft. Quelle: Jutta Grätz

Bürgermeister Grahl begrüßte die Lockerungen der Landesregierung ausdrücklich. „ Spielplätze öffnen, Sport im Freien treiben, Ausstellungen und Gottesdienste besuchen – die Lebensfreude kehrt zurück“, sagte er.

„Aber die Abstands- und Hygieneregeln müssen wir alle weiterhin einhalten“, erklärte er den beiden Jungen. „Das Virus ist nicht verschwunden, es ist erstmal zurückgedrängt. Aber es ist jederzeit in der Lage, sich wieder ganz schnell zu verbreiten, von Mensch zu Mensch, wenn wir uns zu nahe kommen.“ Er sei aber optimistisch, dass viele mit der zurückgewonnen Freiheit verantwortungsvoll umgehen. „Mit Abstand mehr Freiheit – dass das klappt, sieht man ja auch an euch“, sagte er zu den Jungen.

Die Zahl der Besucher war am Mittwoch noch sehr verhalten. Selbst auf großen Anlagen wie am Kronsberg war wenig los. Die Geräte im Bürgerpark bleiben fast ungenutzt. Auf der Skateanlage am Hasenberge rollten allerdings schon wieder die Skates, Scooter und BMX-Räder. Ionathan Whisnant und sein Freund Sammy (beide 15) waren heiß aufs Scootern und erledigten gleich einen Teil ihrer Sporthausaufgaben: Videodokumentation ihrer sportlichen Aktivität. Anlauf in der Pipe, über die Ramp, Wende am Wall und mit Schmackes wieder über die Ramp. Im Sprung dreht Ionathan seinen Scooter einmal um die Achse. „Ich bin seit Monaten raus“, sagte er. Seine Mutter hatte sich vergewissert, dass die Plätze benutzt werden dürfen. Ionathan verabredete sich sofort mit seinem Freund. Die Sache mit der Abstandsregel haben sie noch nicht verinnerlicht. Mit Distanz von keinem halben Meter pausierten sie maskenlos auf einer Bank.

Von Jutta Grätz