Mit dem Durchschneiden eines rot-weißen Bandes haben Bürgermeister Christian Grahl und Ortsbürgermeister Gunther Koch am Freitag den neuen Spielplatz im Neubaugebiet am Wilhelm-Malsch-Weg in Berenbostel eröffnet. Dieser folgt einer Gestaltungsidee: Bei der Fläche des Neubaugebiets handelte es sich ursprünglich um Pferdewiesen. „Daher hatte der Spielplatz intern auch den Namen An den Pferdekoppeln“, sagt Simon Bauermeister. Er leitet bei der Stadt den Bereich Grünflächen und Landschaftsplanung und ist damit auch für Spielplätze zuständig.

Es gibt Wackelpferde, Pferdegatter zum Klettern oder Sitzen und ein Sandspielzeug in Form eines Karrens. Eine Vogelnestschaukel, ein Kletterturm mit Rutsche und eine Slackline, die an einen Sattelgurt erinnert, vervollständigen das Angebot. Das Gelände für Kinder hat eine Fläche von 670 Quadratmetern. Die Kosten liegen bei rund 90.000 Euro. „Ich finde die Gestaltung sehr gelungen. Der Spielplatz ist von den umliegenden Häusern gut einsehbar“, sagt Grahl. Das sei auch im Hinblick auf die soziale Kontrolle wichtig.

Ortsbürgermeister erinnert sich an Kindheit

Auch Koch freut sich, dass es dort wieder einen Spielplatz gibt. „Ich bin ganz in der Nähe geboren. Auf dem Teich auf der Pferdewiese bin ich Schlittschuh gelaufen und eingebrochen“, erzählt er. Auch auf die Rücken der Pferde Lotte und Hans von Bauer Gosewisch habe er sich geschwungen. Der Spielplatz ist vorgesehen für Kinder von drei bis acht Jahren. Kinder unter sechs Jahren dürfen das Gelände nur in Begleitung ihrer Eltern nutzen.

Zuständig für die Herstellung des Spielplatzes ist die Niedersächsische Landesgesellschaft (NLG) gewesen. Sie ist Erschließungsträger des Baugebiets und hatte die Auflage, einen Spielplatz zu bauen. Auch die Kosten für die Erstellung liegen bei der NLG. Diese pflegt den Spielplatz noch zwei Jahre, danach geht er in das Eigentum der Stadt über. Diese übernimmt ab sofort die Kontrollen für die Sicherheit der Spielgeräte. „Eigentlich wollten wir den Spielplatz schon viel früher eröffnen“, sagt NLG-Projektleiter Matthias Mueller. Einen Tag vor der Freigabe sorgte jedoch ein Starkregen für Verzögerungen.

44 Reihen- und Doppelhäuser am Wilhelm-Malsch-Weg

„Erst wuchs der Rasen wegen der Trockenheit nicht gut an, und dann stand hier alles unter Wasser“, ergänzt Bauermeister. Daher mussten das Gelände neu modelliert werden und die Spielgeräte 20 bis 50 Zentimeter höher gelegt werden. Dadurch ist auch zusätzlicher Sickerraum geschaffen worden.

Am Wilhelm-Malsch-Weg sind 44 Reihen- und Doppelhäuser entstanden. Daher schätzt Mueller, dass dort rund 50 Kinder im entsprechenden Alter leben, die den neuen Spielplatz nutzen können. Dessen Planung hat das Büro Kerstin Holznagel übernommen.

Von Anke Lütjens