Halvels

Knapp acht Jahre arbeitet Landschaftsarchitekt Simon Bauermeister bei der Stadt Garbsen. Mehr als 20 Spielplätze hat er in dieser Zeit schon komplett umgestaltet, jeder von ihnen orientiert sich an einem ganz eigenen Motto. Der Wald ist das Oberthema, das sich Bauermeister für sein jüngstes Spielplatzprojekt – die Fläche an der Ecke Bocksbartweg/Waldstraße in Havelse – ausgesucht hat. „Das liegt nahe“, sagt der Landschaftsarchitekt. „Die Waldstraße grenzt an den Spielplatz, außerdem gibt es hier viele alte Bäume.“

Auch alle neue Geräte auf der parkähnlichen Fläche orientieren sich an dem Thema: Das große Klettergerüst, an dem die Kinder rutschen, hangeln, balancieren und sich verstecken können, ähnelt einem Baumhaus. Die Schaukeln werden von astähnlichen Balken gestützt. Das kleine Spielgerät, an dem im Sand gebuddelt wird, ist von hölzernen Blättern überdacht. Dazu kommen eine Spinne zum Wippen und ein Karussell.

Das neue Klettergerüst orientiert sich an einem Baumhaus. Kinder können rutschen, hangeln, balancieren und sich verstecken. Quelle: Linda Tonn

Bürger wurden beteiligt

Bevor Bauermeister und Landschaftsarchitektin Kerstin Holznagel die Spielplätze umgestalten, recherchieren sie aufwendig im Stadtteil, was sich die Kinder und Familien wünschen. In einem Beteiligungsverfahren Anfang Januar 2019 wurden die Anwohner in Havelse befragt. Darauf aufbauend haben die beiden ihr Konzept entwickelt.

In Havelse habe es zu diesem Zeitpunkt 52 Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahten und 78 Kinder im Alter von elf bis 17 Jahren gegeben, sagt Bauermeister. „Deshalb richtet sich der neue Spielplatz auch besonders an die Sechs- bis Zehnjährigen.“

Stadt gibt 90.000 Euro für Spielplatz aus

„Gerade in der Corona-Zeit gewinnen die Spielplätze an Bedeutung“, sagte Bürgermeister Christian Grahl beim ersten Besuch auf der neu gestalteten Spielfläche. „Wir haben gemerkt, wie wichtig Bewegung und soziale Kontakte sind. Dafür sind die Spielplätze da.“

90.000 Euro hat die Stadt Garbsen in das Projekt gesteckt. Aufgrund langer Lieferzeiten für die Spielgeräte war es zu Verzögerungen gekommen. Ende März waren die Arbeiten beendet, bis der Rasen angewachsen und der Beton ausgehärtet waren, dauerte es weitere Wochen.

Von Linda Tonn