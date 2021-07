Garbsen

Trainer, Jugendwart, Repräsentant: Maximilian Borowy ist eine große Stütze beim Garbsener SC. In seinem Sportverein übernimmt der 19-Jährige zahlreiche Aufgaben, auch wenn ihn sein Psychologiestudium immer wieder stark in Beschlag nimmt. Für sein ehrenamtliches Engagement ist der Garbsener nun von der Sportjugend der Sportregion Hannover als „Soziales Talent 2020“ ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden von den Vereinen 28 soziale Talente in zwei Altersklassen nominiert.

Vier Nominierte aus Garbsen

Mit ihrer Auszeichnung im Haus der Jugend in Hannover will die Sportregion, ein Zusammenschluss aus Regionssportbund und Stadtsportbund Hannover, Wertschätzung und Dank für das „keinesfalls selbstverständliche Engagement“ zum Ausdruck bringen sowie auch andere dazu ermutigen.

Lesen Sie auch: Bürgerstiftung zeichnet Maximilian Borowy vom JKG aus

Alle Vereine in der Region Hannover haben die Möglichkeit, junge Menschen aus ihren Reihen vorzuschlagen. Nach einer Online-Abstimmung und einer Beratung der Jury erhalten die Erst- bis Drittplatzierten Wertgutscheine für ein Sportgeschäft, alle weiteren Nominierten einen Gutschein für ein Heimspiel der Bundesliga-Handballer aus Burgdorf.

Ebenfalls nominiert wurden aus Garbsen Lena Spohr und Franka Szagun (Träumer, Tänzer und Artisten) sowie Jaqueline Rösemeier vom Schützenverein Berenbostel.

Von Gert Deppe