Altkleiderberge, wilder Müll: So ein Bild erwartet Anwohner und Nutzer der Wertstoffinsel Am Hechtkamp regelmäßig. Der Sportverein TKB und das Restaurant fordern bei Stadt und Entsorger Aha seit Jahren eine Lösung.

Müllkippe am Hechtkamp: Anlieger fordern Abbau der Container

Garbsen - Müllkippe am Hechtkamp: Anlieger fordern Abbau der Container

Garbsen - Müllkippe am Hechtkamp: Anlieger fordern Abbau der Container