Garbsen/Hannover

Er gilt als „Oscar des Breitensports“: der Wettbewerb der „Sterne des Sports“. Ausgelobt wird er von der Hannoverschen Volksbank für gesellschaftliches Engagement im Sportverein. Mit dem Garbsener Sport Club (GSC), dem TSV Havelse und dem SV Wacker Osterwald sind in diesem Jahr drei Sportvereine aus Garbsen ausgezeichnet worden.

Die „Sterne des Sports“ in Bronze hatte das Kreditinstitut in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Stadtsportbund und dem Regionssportbund Hannover ausgeschrieben. Auf Initiative der Hannoverschen Volksbank werden damit bereits zum 17. Mal die Ehrenamtlichen in mehr als 1000 Sportvereinen in Hannover und der Region in den Mittelpunkt gestellt. Schirmherrin ist in diesem Jahr Fußballerin Anna-Lena Füllkrug von Hannover 96. Die Sportlerin und Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, ehrten die Vereinsvertreter in den Räumen der HDI-Arena.

Über einen zweiten Platz und damit über den „Kleinen Stern des Sports“ darf sich der GSC freuen. Er überzeugte die Jury mit seinem Projekt „Sport als Chance“. Damit fördert und unterstützt der Verein gemeinsam mit der Per Mertesacker Stiftung sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die bisher noch in keinem Sportverein aktiv gewesen sind.

„Das Urteil der Jury war knapp“

Aktuell erhalten dort rund 70 Mädchen und Jungen aus mehr als zwölf Nationen zwei- bis dreimal wöchentlich Fußballtraining und eine individuelle Lernförderung. Dabei stehen insbesondere Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, mit Migrationshintergrund oder einer Lernschwäche im Vordergrund. Für das Projekt kooperiert der Verein mit sogenannten Ankerschulen.

„Die Kinder und Jugendlichen profitieren dabei nachhaltig, und zwar für eine Dauer von zehn Jahren, vom kompetenzfördernden Mannschaftsspiel Fußball, einer individuellen Lernförderung sowie Sprachunterricht“, heißt es von der Hannoverschen Volksbank. Der GSC erhält für den zweiten Platz eine finanzielle Anerkennung von 1000 Euro. Platz eins ging an den Verein IcanDo aus Hannover, der somit für das Landesfinale qualifiziert ist. Dritter wurde der Calenberger Canoe Club Barsinghausen. „Das Urteil der Jury war denkbar knapp“, sagte Matthias Moldenhauer, Pressereferent der Hannoverschen Volksbank.

Zwei Corona-Sonderpreise

Zusätzlich wurde in diesem Jahr das besondere Engagement in Corona-Zeiten ausgezeichnet. Die Jury würdigte in der Kategorie „Corona-Herzenssache“ den TSV Havelse für sein Projekt „Ausverkauftes Haus“ und den SV Wacker Osterwald, der den Vereinswirt unterstützt hatte, mit jeweils einem Corona-Sonderpreis und einer Anerkennung in Höhe von 250 Euro. „Viele Vereine haben nach dem ersten Schock ein hohes Maß an Kreativität entwickelt, um ihre Mitglieder weiterhin zu erreichen“, sagt Vorstandssprecher Jürgen Wache. „Dass diese Entscheidung gut war, zeigen insgesamt 27 Bewerbungen.“

Von Jutta Grätz