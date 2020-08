Schloß Ricklingen/Horst

Eine scharfe Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag zwischen Schloß Ricklingen und Horst kontrolliert gesprengt worden. Ein Passant hatte sie gegen 15.40 Uhr in der Feldmark entdeckt, teilt die Polizei in Garbsen mit. Die Munition lag freigelegt am Rand einer Wiese im Wald. Der Spaziergänger wählte den Notruf.

Die Polizei holte wiederum die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zur Fundstelle. Die entschieden, dass die Granate „aufgrund des noch vorhandenen Zeitzünders“ noch vor Ort gesprengt werden musste. Weil der Fundort weit genug abseits lag, mussten keine Gebäude evakuiert werden. Die Beamten sperrten zur Sicherheit kurzfristig die Kreisstraße 341 sowie einige Feldwege. Um exakt 20.24 Uhr wurde die Granate gesprengt. Schäden entstanden nicht, die ebenfalls angeforderte Feuerwehr Schloß Ricklingen musste nicht eingreifen.

Von Gerko Naumann