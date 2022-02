Berenbostel

Kurzentschlossene Hilfe für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen hat die Kirchengemeinde St. Raphael auf Initiative einer ukrainischen Familie organisiert. Kleidung, Nahrung, Medikamente und sogar Geld sind in kürzester Zeit zusammengekommen. Jetzt soll der Wagen mit Hilfsgütern ins Krisengebiet starten.

„Die Menschen in der Ukraine leiden. Mitten im Winter zerstört der Krieg das Land samt Infrastruktur“, sagt Melanie Pilarski vom Kirchortteam St. Raphael. „Die Versorgung der Bürger ist in vielen Gebieten beinahe nicht mehr möglich. Wer kann, flüchtet. Aber wer hilft den Menschen vor Ort?“, fragt sie und beschreibt die Beweggründe für die Aktion der Kirchengemeinde.

Mehrere Bulli- und Wagenladung innerhalb kurzer Zeit

Am vergangenen Sonnabendnachmittag erreichte das Kirchortteam St. Raphael der Aufruf für eine Hilfsaktion. In Garbsen habe eine ukrainische Familie begonnen, dringend benötigte Materialien zu sammeln, um diese über ukrainische Lkw-Fahrer in die Stadt Sumy zu bringen. „Diese Stadt liegt mitten in einem Kriegsgebiet und es fehlt an allem. Kleidung, Nahrung, Medikamente, selbst Kinderwagen werden benötigt“, erklärt Pilarski.

Die Nachricht mit der Spendenbitte, welche die Familie aus der Ukraine an Freunde in Garbsen schickte, gelangte auch an das Kirchortteam St. Raphael. Hier wurde schnell und unbürokratisch reagiert. Die Kirchortteams der Pfarrgemeinde St. Raphael aktivierten alle Kanäle und riefen zu Spenden auf, die am Sonntag auf dem Kirchplatz St. Raphael abgegeben werden konnten. „Zu diesem Zeitpunkt ahnten wir noch nicht, wie schnell eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft entsteht und sich verbreitet“, sagt sie. „Wir waren überwältigt!“

Aus der kleinen Bitte im Freundeskreis wuchs innerhalb von Stunden eine Welle er Hilfsbereitschaft. Firmen aus Garbsen und der Region spendeten ebenso wie Privatpersonen. „Niemanden scheint das Schicksal der Menschen in der Ukraine unberührt zu lassen“, sagt Pilarski und zeigt sich gerührt. Unzählige Spenden aller Art stapelten sich binnen kurzer Zeit auf dem Kirchplatz und die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, alles in das vorbereitete Lager zu schaffen. Sogar Geldspenden – die eigentlich nicht erwünscht waren – wurden übergeben, damit die Fahrer sich unterwegs versorgen können. „Garbsens Bürger haben einfach an alles gedacht“, sagt sie.

Insgesamt drei Bulli- und mehrere Autoladungen konnten mit Spenden zum Sammelpunkt in die Siemensstraße in Berenbostel gebracht werden. Ab Montag werden die Spenden dann ins Kriegsgebiet gebracht. „Es bleibt zu hoffen, dass die Fahrer unbeschadet ihr Ziel erreichen“, sagt die Mitorganisatorin. „Und natürlich, dass der Krieg rasch endet, damit die Menschen vor weiterem Leid verschont bleiben.“

