Garbsen-Mitte

Die Stadt Garbsen bietet regelmäßige, feste Sprechstunden für die Bauberatung an: Bürger aus Garbsen sowie andere Bauherren, die Einsicht in eine Bauakte haben möchten oder Fragen zu Bebauungsplänen haben, können sich mit ihrem Anliegen melden.

Anfragen per E-Mail und Telefon

Termine für eine planungsrechtliche Beratung können unter Telefon (05131) 707380 oder 707385 vereinbart werden. Anfragen für bauordnungsrechtliche Themen nehmen die Mitarbeiter unter Telefon (05131) 707486 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit Fragen oder Terminwünschen per E-Mail an stadtplanung@garbsen.de oder an bauaufsicht@garbsen.de zu wenden.

Für die Bauberatung stehen nach vorheriger Terminvereinbarung folgende Sprechzeiten zur Verfügung: montags von 13 bis 18 Uhr, dienstags von 13 bis 15 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Von Anke Lütjens