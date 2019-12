Garbsen-Mitte

Die Stadt Garbsen pflanzt an der Graf-Stauffenberg-Straße 22 sogenannte chinesische Wildbirnen-Bäume. In die neuen Bäume und neue Beete werden 63.000 Euro investiert. Nachdem ein Sturm mehrere Bäume umgerissen hatte, musste die Straße teilweise repariert werden.

Nun werden die Beete wieder hergerichtet. Bagger räumen Angaben der Stadt zufolge die alten Beete ab und bereiten die Baumgruben für ein gutes Wachstum mit Substrat vor, damit Bodendecker und Bäume gepflanzt werden können.

Chinesische Wildbirnen haben schmale, kegelförmige Kronen und blühen Ende April/Anfang Mai. In den Beeten an der Straße werden als Bodendecker die Birkenblättrige Spiere und der Roten Sommerspiere gepflanzt, die im Juni und Juli in Weiß und Rot blühen.

Von Anke Lütjens