Garbsen-Mitte

Die städtische Kulturreihe „Stadt als Bühne“ auf dem Rathausplatz geht in die nächste Runde. Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. Juli, erwarten die Besucher am Südeingang viel Musik. Beim Schülerkonzert der Musik- und Kunstschule am 17. Juli, 17 Uhr, präsentieren Jungen und Mädchen ein vielfältiges klassisches Programm. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind unter Telefon (0 51 31) 70 73 01 oder per E-Mail an musik-kunstschule@garbsen.de bis zum Vortag notwendig.

Ab 20 Uhr ist die Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ zu Gast auf der Blues-Time-Bühne. Treibender Folk, harte Gitarrenriffs und ganz viel Leidenschaft sind das Rezept der Irish-Folk-Punkrock-Band.

Am Sonntag, 18. Juli, 15 Uhr, sind Jugend und Mädchen ab acht Jahren zum Musical „Der Sängerkrieg der Heidehasen“ nach einem Originalstück von James Krüss eingeladen. Vormerken sollten sich alle Musikbegeisterten zudem den Auftritt der Big Band Berenbostel am Sonnabend, 24. Juli, um 20 Uhr am Südeingang des Rathauses.

Karten für die drei Veranstaltungen gibt es online auf www.garbsen.de/stadt-als-buehne. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.

