Auch in den Herbstferien bietet die Stadt Garbsen berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden wieder die Möglichkeit, ihre Kinder ganztägig in der Villa Kunterbunt betreuen zu lassen. Die Betreuung ist jeweils von Montag bis Freitag, 12. bis 16. Oktober, sowie 19. bis 23. Oktober, täglich von 8 bis 16 Uhr im Freizeitheim am Planetenring vorgesehen. Anmeldungen sind ausschließlich online auf dem Portal www.villakunterbunt-garbsen.de möglich, das am Donnerstag, 10. September, freigeschaltet wird.

Kinder werden in feste Kleingruppen eingeteilt

Weil Gruppen in Jugendeinrichtungen inklusive Betreuern in der Corona-Pandemie nicht mehr als 15 Personen umfassen dürfen, werden die Kinder in feste Gruppen eingeteilt. Diese nutzen jeweils separate Eingänge und Räume. Das Konzept hat sich nach Angaben der Stadt bereits in den Sommerferien bewährt. Damit trotz der festen Zuordnung keine Langeweile aufkommt, gibt es ein abwechslungsreiches Wochenprogramm für jede Kleingruppe. Neben zahlreichen Ausflügen stehen Aktivitäten im Freien, Sport, Spiel und Kreativangebote auf dem Programm.

Die Kinder müssen einen Mund-Nase-Schutz mitbringen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Kinder im Grundschulalter sind willkommen

Da die Kinder bei den Ausflügen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, müssen sie einen Mund-Nasenschutz mitbringen. Im Freien und im Freizeitheim ist das Tragen des Mund-Nasenschutzes nicht notwendig. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Die Teilnahmegebühr in den Herbstferien beträgt pro Woche 60 Euro – inklusive Mittagessen und Programm. Es ist möglich, die Kinder für eine oder beide Wochen anzumelden. Bei Fragen ist die Abteilung Jugend und Integration der Stadt Garben unter Telefon (05131) 707572 zu erreichen.

Von Anke Lütjens