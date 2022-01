Garbsen

Wie plane ich eine Jugendfreizeit? Wie trete ich vor einer Gruppe auf? Und wo bekomme ich Tipps für Übungen und Spiele für die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Antworten auf diese Fragen bekommen Interessierte beim Juleica-Grundkurs, den die Stadt Garbsen im Frühjahr anbietet. Der Kurs besteht aus einem Seminar in Garbsen am Wochenende 26. und 27. März und einem Seminar mit Übernachtung in einer Jugendfreizeitstätte vom 4. bis 8. April. Am Ende gibt es die Juleica – einen bundeseinheitlichen Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit.

Die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich bei der Stadt sowie in Vereinen und Verbänden oder Kirchen engagieren wollen. Das Mindestalter für die Teilnahme am Juleica-Kurs beträgt 16 Jahre. Zudem muss eine Bescheinigung über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs vorliegen. Wer noch keinen solchen Kurs absolviert habe, könne sich kostenfrei am 2. April in Erster Hilfe schulen lassen, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit.

Die Juleica-Ausbildung kostet 60 Euro. Darin sind die Kosten für Lehrgangsmaterial, Übernachtung und Verpflegung enthalten. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon (05131) 707-571, -572 oder -578.

Weitere wichtige Termine für die Jugendgruppenleiter sind 2022 eine Juleica-Freizeit über Pfingsten, eine Fortbildung am 22. Oktober zur Auffrischung und Verlängerung einer bestehenden Juleica und die Juleica-Party der Region Hannover im Herbst.

Informationen zur Juleica gibt es online unter gogarbsen.de, auf juleica.de und beim Team der Abteilung Jugend und Integration der Stadt unter Telefon (05131) 707-572.

Von Jutta Grätz