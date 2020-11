Garbsen

Was haben die Clownswohnung im Stadtteil Auf der Horst, die sieben Garbsener Familienzentren, Hebammen und Spielkreise in der Stadt sowie die Stelle für Erziehungs- und Lebensberatung gemeinsam? Alle Akteure sind Teil des Netzwerks Frühe Hilfen und sollen künftig auf der neuen Netzwerkliste mit dem Namen AnNe – die Abkürzung für Angebotsnetzwerk – stehen. Damit will die Stadt Garbsen ihre Angebote für junge Familien nicht nur bündeln, sondern auch besser sichtbar machen.

Das Ziel: Eltern mit Kindern bis zehn Jahren sollen die passende Unterstützung bekommen und damit gleiche Chancen auf Gesundheit, Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben. Die Frühen Hilfen bieten Information und Begleitung für die Eltern und Förderung der Kinder, insbesondere von Sprache, an.

Passende Angebote finden

Das Netzwerk soll gleichzeitig die Basis für einen neuen Familienstadtplan sein, der alle Informationen und Angebote in Garbsen enthalten soll. Gedruckt und auch online soll es die Übersichtskarte künftig allen Eltern, aber auch Kitas, Ärzten und Hilfseinrichtungen leicht machen, passende Angebote für Kinder in Garbsen zu finden. Im Lauf des ersten Quartals 2021 sollen die Familienstadtpläne fertig sein.

Alle Organisationen und Einrichtungen, die präventive Unterstützung anbieten, sind nun aufgerufen, sich in die digitale Netzwerkliste einzutragen. Die Stadtverwaltung hat dazu alle angeschrieben – von der Schwangerenberatung und Baby-Eltern-Treffs, Elterncafés und Eltern-Kind-Gruppen bis hin zu Spielkreisen für Familien und den Großen Zwergen, einem Angebot der Caritas. „Wir hoffen, dass sich die allermeisten Akteure in unserer Stadt beteiligen“, sagt Bürgermeister Christian Grahl, der die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat.

Netzwerk besteht seit 2012

„Bei der Erstellung und der Aktualisierung der Angebots- und Netzwerkliste sind wir auf die Unterstützung der Träger angewiesen“, sagt Wiebke Winter vom Kinder- und Familienservice der Stadt Garbsen. AnNe sei mit den lokalen Netzwerkkoordinatoren der Frühen Hilfen in Kooperation mit der Region Hannover und der Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen entwickelt worden, sagt Stadtsprecherin Christina Lange.

Um Kinder und Familien möglichst frühzeitig zu unterstützen, hat die Region Hannover gemeinsam mit 16 Kommunen aus der Region seit 2012 das Netzwerk Frühe Hilfen aufgebaut. Das Projekt vernetzt seitdem auch in Garbsen Fachkräfte aus unterschiedlichen Berufen und regt zum interdisziplinären Austausch an. Die Koordination liegt beim Kinder- und Familienservice der Stadt.

