Berenbostel

Die Stadt Garbsen lässt von Montag bis Freitag, 5. bis 9. August, die Rote Reihe zwischen dem Dorfplatz und der Hermann-Löns-Straße sanieren. Die Rote Reihe wird dafür einseitig gesperrt. In Fahrtrichtung Bremer Straße (B6) wird der Verkehr über eine Einbahnstraße aufrechterhalten. In der Gegenrichtung führt eine Umleitung über die Hermann-Löns-Straße, die Blumenstraße, den Birkenweg und die Osterwalder Straße. Die Buslinie 450 in Richtung Berenbostel fährt in diesem Zeitraum die Haltestellen Weberstraße, Melanchthonstraße, Dorfplatz und Langenhagener Straße nicht an. Bei der Buslinie 480 in Richtung Langenhagen sind die Haltestellen Weberstraße, Melanchthonstraße, Dorfplatz und Ratsschule betroffen. Die Stadt bittet Fahrgäste, auf Aushänge an den Haltestellen zu achten.

Kreuzung wird voll gesperrt

Die Osterwalder Straße und der Birkenweg werden ab Freitag, 9. August, bis einschließlich Sonntag, 11. August, im Kreuzungsbereich voll gesperrt. Dort wird der beschädigte Fahrbahnbelag abgefräst und mit neuem Asphalt versehen. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Osterwald über die Hermann-Löns-Straße, die Blumenstraße, den Birkenweg, die Böckeriethe und die Osterwalder Straße oder wahlweise über die Dorfstraße, Auf dem Kronsberg, die Noldestraße, den Slevogtweg und die Osterwalder Straße umgeleitet. In Fahrtrichtung B6 kann die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge genutzt werden. Die Haltestelle Katholische Kirche der Buslinien 430 und 491 wird während der Arbeiten nicht angefahren.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bereiche zu umfahren. Fragen von Bürgern beantwortet Jörg Gutkowski von der Stadt unter Telefon (05131) 707412.

Von Jutta Grätz