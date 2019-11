Meyenfeld/Frielingen/Havelse

Im Auftrag der Stadtentwässerung Garbsen werden ab Montag, 25. November, an verschieden Stellen im Stadtgebiet die Schmutzwasserkanäle saniert. Das geschieht Angaben der Verwaltung zufolge in einer sogenannten geschlossenen Bauweise – also ohne, dass der Boden aufgegraben wird.

Dennoch können Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer und Anlieger entstehen. Von den Sanierungsarbeiten betroffen sind die Schmutzwasserkanäle in der Röntgenstraße in Meyenfeld und der Straße Im Alten Dorfe in Havelse sowie folgende Straßen des Stadtteiles Frielingen: Alte Otternhägener Straße, Am Damme, Brinkwiesen, Bürgermeister-Wehrmannstraße, Gottfried-Keller-Straße, Lönshof, und Liegnitzer Straße.

Arbeiten dauern bis Januar

Die Arbeiten sollen im Januar abgeschlossen werden. Die Stadt teilte mit, dass ein Teil der Geräte und Maschinen für einige Stunden auf der Fahrbahn und vor Grundstücken geparkt werden. In diesem Zeitraum können betroffene Grundstücke nur bedingt angefahren werden. Die Anlieger werden rechtzeitig informiert.

Zudem kann es Angaben der Verwaltung zufolge zu vorübergehenden Einschränkungen und Änderungen in der Verkehrsführung kommen. Entsprechende Vorkehrungen für Fußgänger- und Straßenverkehr sind vorgesehen.

Ansprechpartner für die Anlieger ist Ulrike Maichel von der Stadtentwässerung Garbsen. Sie ist erreichbar unter Telefon (0 51 31) 70 72 83 sowie per E-Mail an ulrike.maichel@garbsen.de.

Von Linda Tonn