Garbsen

Rund 90 Flüchtlingen aus der Ukraine bietet die Stadt Garbsen derzeit bereits Obdach in ihren Unterkünften. Die zahlreichen Hilfsangebote bündelt sie neben einer zentralen E-Mail-Adresse jetzt auch über eine Telefon-Hotline.

Bürgermeister Claudio Provenzano hat sich bei einem Besuch der Flüchtlingsunterkunft an der Flemmingstraße, wo heute Dutzende weitere Betten aufgestellt wurden, ein Bild von der Situation gemacht und sich bei den Helferinnen und Helfern vom DRK bedankt. Er sei in regem Austausch mit den anderen Bürgermeistern der Region sowie mit der Regionsverwaltung, teilte er mit. „Bund und Land verteilen bereits die Flüchtlinge auf die Kommunen“, sagte er. „Die Mitarbeiter der Stadt sind im Dauereinsatz.“

Bürger sollen bereits aufgenommene Flüchtlinge melden

Weiterhin sei aber die Hilfsbereitschaft von Garbsener Privatleuten, Vereinen, Institutionen und Unternehmen vonnöten. „Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Wohnraum zur Verfügung stellen können“, ruft Provenzano erneut auf. Auch Menschen, die in Eigenregie bereits Flüchtlinge aufgenommen haben, sollten dies der Stadt mitteilen, so der Bürgermeister. Angegeben werden sollten Name und Geburtsdatum der geflüchteten Personen.

Über die zentrale E-Mail-Adresse ukrainehilfe@garbsen.de sowie auf der Webseite www.garbsen.de/ukrainehilfe koordiniert die Stadt Hilfsangebote, bündelt Informationen und beantwortet zahlreichen Fragen. Zudem hat die Verwaltung ein Ukraine-Infotelefon freigeschaltet, erreichbar ab sofort unter der Nummer (05131) 707980. Es werden Auskünfte erteilt und Fragen beantwortet. Das Infotelefon ist montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Regionskrankenhäuser behandeln Flüchtlinge kostenlos

Geflüchtete, die privat unterkommen, sollten sich innerhalb von 90 Tagen offiziell in Deutschland anmelden. Ohne Anmeldung besteht noch kein Anspruch auf Leistungen, aus diesem Grund sollte eine Anmeldung erfolgen. „Selbstverständlich helfen wir Kranken und Verwundeten. Wer ärztliche Hilfe braucht, dem wird unbürokratisch geholfen“, sagt Provenzano. Familien, die solche Unterstützung brauchen, können sich ebenfalls per E-Mail oder Telefon melden. In den Regionskrankenhäusern werden die Flüchtlinge ohnehin kostenlos behandelt.

Wer seine Solidarität mit den Ukrainern Ausdruck verleihen möchte, kann sich an der Friedensdemonstration beteiligen, zu der die Stadt für Montag, 14. März, aufruft. Sie findet unter dem Motto „Garbsen gemeinsam für Frieden“ ab 18 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Von Simon Polreich