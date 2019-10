Altgarbsen

Vor der Grundschule Osterberg an der Jahnstraße sowie an der Straße Am Osterberge ist am Mittwochnachmittag die vierte Hol- und Bringzone im Garbsener Stadtgebiet eingerichtet worden. Die Regelung gilt ab Montag, 21. Oktober, also direkt nach den Herbstferien. Das Projekt – auch „Kiss-and-Go-Zone“ genannt – hatten Stadtverwaltung, Schulleitung und Schulelternrat in enger Zusammenarbeit mit der Garbsener Polizei initiiert. Ziel ist es, das Problem der sogenannten Elterntaxis in den Griff zu bekommen – und damit die teilweise gefährliche Verkehrssituation vor der Schule beim Hinbringen und Abholen der Kinder zu entschärfen.

Sperrzone für Elterntaxis gilt nur zu Schulzeiten

Die zwei etwa 20 Meter langen Hol- und Bringzonen werden durch Schilder gekennzeichent. Künftig sind in beiden Bereichen je acht Parkplätze für Eltern reserviert, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Zudem ist ein beidseitiges Halteverbot an den Straßen eingerichtet. Die Regelung gilt zwischen 7 und 8 sowie von 12 bis 15 Uhr und ausschließlich an Schultagen. Eltern haben damit die Möglichkeit, ihre Kinder vor Schulbeginn sicher und in Sichtweite der Grundschule aus dem Auto aus-, und nach Schulschluss wieder einsteigen zu lassen.

Schilder begrenzen die neue Hol- und Bringzone vor der Osterbergschule. Quelle: Jutta Grätz

Wildes Parken, zwischen den Autos laufende Schulkinder, brenzlige Situationen: Das haben einige Eltern wie die Schulelternratsvorsitzende Nicole Lorek und ihre Stellvertreterin Daniela Kippnich schon länger beobachtet. Nachdem Gespräche mit den Fahrern der Eltertaxis keine Erfolge brachten, wandten sich Schulelternrat und Rektorin Hilke Bertram im September 2018 an die Stadt.

Zur Galerie Die Stadt hat am Mittwoch vor der Grundschule Osterberg in Altgarbsen eine Hol- und Bringzone eingerichtet lassen. Künftig gilt für die Jahnstraße und Am Osterberge ein beidseitiges Halteverbot.

„Nach einem Ortstermin mit Vertretern der Stadt und der Polizei im März war klar: Das ist wirklich gefährlich, hier muss etwas passieren“, berichtet Kippnich. „Die Jahnstraße ist sehr schmal, die Situation schwierig“, bestätigt auch Michael Hoheisel von der städtischen Abteilung Verkehr. 340 Schüler besuchen die Grundschule, nebenan liegen die AWO-Kita und die Garbsener Feuerwache. „Hier herrscht vor allem morgens Chaos“, sagt Guido Parbs, Kontaktbeamter der Garbsener Polizei.

Drei weitere „Kiss and go-Zonen“ seit 2017

„Es ist uns wichtig, dass die Schüler sicher ankommen“, betont Schulleiterin Bertram. Das Projekt lebe von der Bereitschaft der Eltern. Daher sei „Kiss and go“ bei Elternabenden vorgestellt worden. Generell regen die Lehrer die Kinder bereits früh an, zu Fuß oder – und nach bestandener Fahrradprüfung in der vierten Klasse – mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. „Laufen ist zumutbar“, sagt Bertram.

Auch an drei weiteren Garbsener Grundschulen sind seit 2017 Hol- und Bring-Zonen eingerichtet worden: erstmals an der Ackerstraße vor der Grundschule Horst im Mai 2017 nach einer einjährigen Modellphase sowie im Oktober 2017 an der Danziger Straße vor der James-Krüss-Schule in Berenbostel undim April 2019 an der Stöckener Straße an der Grundschule Stelingen.

Von Jutta Grätz