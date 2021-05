Berenbostel

Autofahrer sowie Anlieger müssen sich ab Montag, 10. Mai, 9 Uhr, im Bereich des Pumpwerkgeländes in Berenbostel auf Beeinträchtigungen einstellen. Einer Mitteilung der Stadt zufolge gelten an einigen Straßen vorübergehende Halteverbote, weil Schwerlasttransporte Großteile für das neue Abwasserpumpwerk an der Rudolf-Harbig-Straße anliefern. Im Auftrag der Stadtentwässerung wird es dort derzeit errichtet. Die Halteverbote gelten voraussichtlich bis Dienstag, 11. Mai, 18 Uhr.

Vier Straßenbereiche betroffen

Betroffen sind der Kreuzungsbereich Osterwalder Straße/Im Hespe, im weiteren Verlauf von Im Hespe der Kurvenbereich sowie der Kreuzungsbereich Im Hespe/Schenkendorfstraße. Zudem gilt das vorübergehende Halteverbot an der Kreuzung Theodor-Storm-Straße/Rudolf-Harbig-Weg. Über weitere Sondertransporte wird die Stadt zeitnah informieren. Sie bittet die Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen. Für Rückfragen ist Nazir Esmer von der Stadtentwässerung unter Telefon (0 51 31) 70 72 53 sowie per E-Mail an nazir.esmer@garbsen.de erreichbar.

Von Gert Deppe