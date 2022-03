Garbsen

Die Stadt Garbsen ruft zu einer Müllsammelaktion auf. Von Dienstag bis Donnerstag, 29. bis 31. März, können Bürgerinnen und Bürger zum zweiten Mal mit „Garbsen: CleanUp!“ einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch müssen die vom Abfallentsorger Aha zur Verfügung gestellten roten Säcke entweder in der Stadtbibliothek oder bei den Servicebetrieben am Friedhof am Planetenring abgeholt werden. Auch Einmalhandschuhe werden dort zur Verfügung gestellt. „Im April beginnt offiziell die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit. Um die Tiere in diesem Zeitraum nicht zu stören, soll noch davor aufgeräumt werden“, schreibt Randi Diestel, Umweltbeauftragte der Stadt.

Entsorgung in Containern

Gesammelt werden soll im gesamten Stadtgebiet. Säcke und Einmalhandschuhe können in der Bibliothek von Dienstag bis Sonnabend, 15. bis 19. März, dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr sowie bei den Servicebetrieben am Montag, 14. und Freitag, 18. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr und am Mittwoch, 16. März, von 12 bis 15 Uhr abgeholt werden. Die gefüllten roten Säcke können dann vom 29. bis zum 31. März zwischen 8 und 14 Uhr bei den Servicebetrieben in einem dafür bereitgestellten Container entsorgt werden. „Wir bitten darum, nur die roten Aktionssäcke dort einzuwerfen“, sagt Frank Muhlert von den Servicebetrieben.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch etwas gewinnen. Dazu sollen Videos, Fotos und schriftliche Berichte der Erlebnisse eingesendet werden. Die kreativsten Beiträge und die Dokumentationen der kuriosesten Fundstücke werden ausgezeichnet. Schulklassen, Kita-Gruppen, Vereine und andere Gruppen können ebenso mitmachen wie Familien oder einzelne Bürgerinnen und Bürger. Alle Beiträge können bis Ende April an klimaundumwelt@garbsen.de eingereicht werden. Über diese Adresse sowie unter Telefon (05131) 707478 ist die Stadt auch bei Fragen zur Müllsammelaktion erreichbar.

Von Gert Deppe