Bis Ende Februar fallen die meisten der geplanten Sitzungen der Ortsräte und Ausschüsse aus. Als Grund gibt die Stadtverwaltung die hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus an. Die Absage solle der „Bewältigung der epidemischen Lage“ dienen, heißt es aus dem Rathaus. Die Mitglieder von Rat und Verwaltungsausschuss sollen sich allerdings aus heutiger Sicht am 17. und 22. Februar planmäßig treffen, möglicherweise in einer Hybridsitzung per Videokonferenz.

Die Sitzungen der vier Ortsräte, ursprünglich geplant für den 26. und 27. Januar, entfallen. Für zwei Entscheidungen im Ortsrat Horst und im Ortsrat Garbsen wird ein Umlaufverfahren – das heißt ein Beschluss auf schriftlichem Wege – erfolgen. Für Dringendes soll jeweils der Ortsbürgermeister in den Ortsräten Berenbostel, Horst und Garbsen angehört werden. Im Ortsrat Osterwald stehen keine dringenden Entscheidungen oder Anhörungen an.

Punkte wird nachgeholt

Zur Reduzierung von Kontakten werden auch die Sitzungen der beratenden Ausschüsse nicht stattfinden. Geplant waren Soziales (3. Februar), Schule (4. Februar), Kultur und Sport (9. Februar), Umwelt und Stadtentwicklung (10. Februar), Feuerschutz (11. Februar), Wirtschaft und Finanzen (16. Februar) sowie eine Sitzung des Integrationsbeirates (28. Januar). Die vorgesehenen Tagesordnungspunkte werden zum Teil in der nächsten Sitzungsrunde nachgeholt.

Ausnahmen bilden der Ortsrat Berenbostel und der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. Für beide ist jeweils eine ohnehin vorgesehene Sondersitzung am 23. Februar vorgesehen – insbesondere zum Auslegungsbeschluss zum Wohnbauprojekt Berenbostel-Ost.

Von Linda Tonn