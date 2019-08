Berenbostel

Der Umbau des Bolzplatzes an der Straße Auf dem Kronsberg in Berenbostel wird konkret. Die Garbsener Stadtverwaltung stellt den Entwurf für die Umgestaltung des Geländes erstmals bei der Nachbarschaftsversammlung in der nächsten Woche vor. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am 23. September. Jugendliche und Anwohner haben an der Neugestaltung mitgeplant. Die Kosten des Projekts im Programm Soziale Stadt betragen rund 710.000 Euro – für Planung, Gutachten und den Abriss des ehemaligen Kiosks an der Ecke Noldestraße. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnen und ein halbes Jahr lang dauern.

Fitnessgeräte und eine Doppelhängematte

„Zentrales Element des umgestalten Geländes soll weiterhin der Bolzplatz sein“, heißt es im Vorschlag der Stadt. Der bisherige Platz werde etwas verkleinert, und ein zweiter, etwas kleinerer Bolzplatz sei vorgesehen, um noch mehr Jugendlichen Spielmöglichkeiten zu geben und „Konfliktpotenziale zu vermeiden“. Beide Plätze bekommen eine sogenannte Tennendecke, wie Leichtathletikbahnen und Tennisplätze sie haben, und einen Ballfangzaun, der Geräusche mindern soll. Außerdem will die Stadt Fitnessgeräte aufstellen lassen, an denen die Jugendlichen trainieren können – oftmals nur mit dem eigenen Körpergewicht.

An den sogenannten Calisthenics-Geräten können Jugendliche mit eigenem Körpergewicht trainieren. Quelle: Beispielbild Lohaus+Carl

Im Beteiligungsprozess war von den Jugendlichen der Wunsch nach Platz zum Sitzen geäußert worden. Daher haben die Planer vom Büro Lohaus+Carl einen überdachten Unterstand vorgesehen. Er soll dicht an der Straße liegen und zu allen Seiten offen sein. Als weitere Sitzmöglichkeiten sollen eine Doppelhängematte und vier flache Betonbänke aufgebaut werden. Eine Rasenfläche, die auch als Liegewiese genutzt werden kann, und weitere mit Bäumen und Gräsern bepflanzte Bereiche sollen den Platz zusätzlich aufwerten.

Mehr Licht für mehr gefühlte Sicherheit

Bei der Beleuchtung des neuen Bolzplatzes sind sowohl die Anregungen von Jugendlichen und Anwohnern als auch die Erfahrungen der Polizei im Quartier eingeflossen. Während der Öffnungszeiten wird der Platz mithilfe einer Zeitsteuerung ausgeleuchtet. Die Bereiche außerhalb der Spielfelder sollen gemeinsam mit der Straßenbeleuchtung gesteuert werden. Licht bringe den Planern zufolge nicht nur mehr gefühlte Sicherheit für die Anwohner, sondern auch mehr Möglichkeiten für die Jugendlichen, den Platz auch in den Wintermonaten zu nutzen. Außerdem ist geplant, die Wertstoffcontainer nördlich des Bolzplatzes an einen anderen Standort im Quartier zu verlegen.

Die Überdachung mit Sitzgelegenheiten soll gut einsehbar sein. Quelle: Beispielbild Lohaus+Carl

Der Bolzplatz ist der zentrale Platz und Treffpunkt für Jugendliche im Quartier Berenbostel-Kronsberg. Seit Jahren sorgt er für Diskussionen, die Anwohner klagten über Lärm, Drogen und Dreck. Das wurde auch bei den Beteiligungsrunden zum Umbau deutlich: Die Anwohner übten nicht nur Kritik an dem miserablen optischen Zustand der Ecke, sondern sorgten sich auch um die Sicherheit. Einige fürchteten sogar, dass der umgestaltete Platz noch mehr Jugendliche anziehe und damit die Probleme wachsen. Die hauptsächlichen Nutzer des Platzes, also Kinder und Jugendliche, bemängelten dagegen defekte oder abgebaute Spielgeräte, wünschten sich mehr Sitzgelegenheiten und vor allem viel Platz zum Fußballspielen. Eine bessere Beleuchtung stand ebenfalls auf ihrer Wunschliste.

Die Umbaupläne werden am Dienstag, 20. August, bei der Nachbarschaftsversammlung um 17 Uhr im Cäcilienhof vorgestellt.

Von Jutta Grätz