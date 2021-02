Garbsen

Für die Gastronomie im Außenbereich des neuen Badeparks in Berenbostel sucht die Stadt Garbsen noch einen Pächter. Als Starttermin ist der 1. Juli genannt, das Schwimmbad soll in diesem Sommer fertig sein.

Die Küche ist mit den für einen kleinen Gastronomiebetrieb üblichen Geräten ausgestattet. Innen gibt es rund 15, auf der Außenterrasse rund 25 Plätze. Beide Bereiche sind bereits mit Mobiliar ausgestattet.

Wer interessiert an einer Pacht ist, kann sich mit einer ersten Konzeptskizze bewerben. Sie geht per E-Mail an badepark@garbsen.de oder postalisch an Stadt Garbsen, Abteilung 31.3 – Kultur und Sport, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen. In einem zweiten Schritt müssen bis zum 7. März 2021 detaillierte Bewerbungsunterlagen inklusive eines ausgearbeiteten Konzeptes zum Betrieb der Gastronomie im Badepark eingereicht werden.

Auf Anfrage sind weiterführende Informationen erhältlich. Auch besteht die Möglichkeit einer Objektbesichtigung. Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon (0 51 31) 70 72 63.

Von Linda Tonn