Garbsen

Noch bis Montag, 7. Februar, läuft die Meldefrist für Vorschläge zur Wahl der Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2021 in Garbsen. Nachdem die Auszeichnungen 2021 coronabedingt nur kontaktlos stattfinden konnten, „plant die Stadt Garbsen nun eine Sportlerehrung in angemessenem Rahmen, sobald es die Coronalage zulässt“, wie Sprecherin Christina Lange mitteilte. Denn beachtliche Erfolge hätten die Sportlerinnen und Sportler auch im vergangenen Jahr erzielt.

Erstmals ein Sonderpreis

Zur Vorbereitung der Ehrung bittet die Stadt nun die Garbsener Sport- und Schützenvereine, ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2021 zur Ehrung innerhalb der Frist anzumelden. Gewürdigt werden sollen aber nicht nur herausragende sportliche Leistungen. „Ebenfalls geehrt werden sollen Menschen, die sich in ihrem Verein über einen längeren Zeitraum, mindestens zehn Jahre, um den Vereinssport insbesondere im Jugendbereich verdient gemacht haben“, so Lange. Bei der Meldung dieser Personen ist es erforderlich, möglichst viele Informationen über deren Tätigkeit mitzuteilen.

Zudem solle erstmals ein Sonderpreis vergeben werden. Damit will die Stadt soziales Engagement, Fair Play und andere beachtenswerte Leistungen würdigen. Auch Sportler und Mannschaften, die trotz viel Leidenschaft und Energie gegebenenfalls nicht immer den verdienten Erfolg hatten, kommen für diesen Preis infrage. Für die Sportlerehrung können auch Garbsener berücksichtigt werden, die in auswärtigen Vereinen entsprechende sportliche Leistungen erbracht haben.

Die Sportlerehrung hat in der Stadt Garbsen eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert. Quelle: Stadt Garbsen (Archiv)

Arbeitsgruppe trifft Auswahl

Die Auswahl aus allen eingegangenen Meldungen trifft eine Arbeitsgruppe aus Ratsmitgliedern auf Grundlage festgelegter Kriterien. Erfolge bei Landesmeisterschaften, norddeutschen Meisterschaften und die Teilnahme an deutschen Titelkämpfen sowie an Europa- und Weltmeisterschaften spielen bei der Sportlerwahl eine zentrale Rolle. Vorschläge für alle Kategorien können per E-Mail an wilhelm.homeyer@garbsen.de sowie per Post an die Stadt Garbsen, Abteilung 31.3 – Kultur und Sport, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen eingereicht werden.

Detaillierte Informationen zu den Ehrungskriterien und Meldebögen gibt es bei Wilhelm Homeyer, Telefon (05131) 707302, und Heike Grote, Telefon (05131) 707303.

Von Gert Deppe