Garbsen

Mehr als 350 geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind bereits in Garbsen von der Stadt sowie Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen worden. Das hat Stadtsprecherin Christina Lange nun bekannt gegeben. „In Garbsen läuft die Unterbringung dank der enormen Hilfsbereitschaft und Bündelung der Kräfte in der Verwaltung Hand in Hand“, sagt sie.

Täglich kommen neue Geflüchtete aus der Ukraine

Diese Eigenschaften werden auch weiterhin benötigt, ergänzt Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD). „Dies ist noch keine abschließende Zahl, da sich noch nicht alle im Stadtgebiet angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine gemeldet haben und täglich neue kommen“, sagt er. Die Stadt bittet deshalb weiter darum, dass sich auch Menschen, die privat untergekommen sind, an das Rathaus wenden. „Je konkreter wir wissen, was gebraucht wird und für wie viele Menschen, desto besser können wir arbeiten“, sagt der Bürgermeister.

Die Solidarität mit der Ukraine und von dort Geflüchteten ist in Garbsen groß. Quelle: Gerko Naumann

Bereits kurz nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine hatte die Stadt alle Hilfen für Menschen in und aus der Ukraine gebündelt.

Garbsenerinnen und Garbsener, die helfen wollen, erhalten Informationen online auf www.garbsen.de/ukrainehilfe und unter Telefon (0 51 31) 70 79 80. Dort veröffentlicht die Verwaltung auch die Bankdaten eines neu eröffneten Kontos der Stadt, auf das Interessierte mit dem Stichwort „Ukrainehilfe“ spenden können. „Galt es zunächst, mit Geldspenden an große Hilfsorganisationen den Menschen in der Ukraine zu helfen, wollen wir nun mit der Einrichtung des Kontos gezielt auch die in Garbsen angekommenen Menschen unterstützen“, sagt Provenzano. Es sei einfacher, konkret das einzukaufen, was gebraucht werde, als Sachspenden zu sortieren und zu lagern.

Wohnungen und Dolmetscher gesucht

Aktuell dringend gesucht werden noch längerfristige Unterbringungsmöglichkeiten, Dolmetscher, aber auch Menschen, die sich im pädagogischen Bereich einbringen wollen, heißt es von der Stadt. „Bestenfalls sprechen sie Ukrainisch und haben pädagogische Erfahrungen, aber auch andere, die sich in diesem Bereich einbringen wollen, können sich gern melden“, sagt Provenzano.

Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst fügt hinzu: „Mit Erhalt des Aufenthaltsrechts besteht für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr die reguläre Schulpflicht und für Kindergartenkinder der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Solange noch kein Aufenthaltsrecht besteht, können die Kinder als Gastschüler in die Schulen aufgenommen werden. Erste Anfragen hierzu hat es bereits gegeben.“

Die Stadt hilft den Geflüchteten täglich bei konkreten Anliegen weiter. Menschen, die beispielsweise eine ärztliche Versorgung benötigen, erhalten bei den Sozialen Diensten der Stadt Krankenscheine, mit denen sie direkt zum Arzt gehen können. Wer mittellos ist, erhält umgehend finanzielle Mittel. An mehreren in der Rathaushalle neu eingerichteten Plätzen können die Geflüchteten ihre Anliegen vorbringen, so die Verwaltung.

Ein großes Anliegen der Stadt sei es, Frauen und Kinder zu schützen. „Auch uns haben schon unseriöse Angebote erreicht, es ist Vorsicht geboten“, sagt Provenzano und bittet: „Sollten Sie Menschen aus der Ukraine dabei unterstützen, Wohnraum zu finden, ist es wichtig, Namen und Adressen der Unterkünfte zu dokumentieren und darauf zu achten, dass die Flüchtlinge zunächst registriert werden. Niemals eine Option sind angeblich günstige Verdienstmöglichkeiten mit Unterkunft.“

Stadt rät zu Corona-Impfungen

Ein wichtiges Thema sind darüber hinaus die Corona-Impfungen. Gemeinsam mit den mobilen Impfteams der Kommunen und den Landesaufnahmebehörden werden Impfangebote für zentral in den Einrichtungen des Landes untergebrachte Geflüchtete organisiert. Wer nicht in einer Landesaufnahmestelle sondern bereits in Garbsen ist, hat die Möglichkeit, sich kostenlos in den Impfzentren im Werner-Baesmann-Park, am Hérouville-St.-Clair-Platz oder im Planetencenter sowie beim Arzt impfen zu lassen.